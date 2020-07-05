خواتم المناسبات والسهرات اعتمدتها النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يوليو 2020 03:55 مساءً - تختار كل سيدة أسلوب خاص للظهور في اطلالات لافتة ومميزة ، ولكل واحدة ذوق خاص في اختيار المجوهرات.

استلهمي الخواتم من التصميمات التي تعتمدها النجمات مع الفساتين في المناسبات والسهرات.

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خواتم أحلام

أحلام



تحرص أحلام على اختيار خواتم فخمة في المناسبات، سواء بالذهب الأبيض أو الذهب الأصفر، وأعجبنا خاتم الكرة المرصع بالألماس لإطلالة راقية، بالإضافة إلى خاتم كارتييه المصنوع من الذهب الأبيض والمرصع بالزمرد الأخضر، حيث نسقته أحلام مع فستان أخضر برّاق.







خواتم بلقيس فتحي بلقيس فتحي

أيضًا تعتمد بلقيس فتحي خواتم فخمة مع الفساتين في المناسبات، وقد ظهرت بخاتم ذهب أبيض ووردي ضمن طقم مجوهرات فخم ومرصع بالألماس، وفي إطلالة أخرى، اختارت خاتم توينز بالذهب الأبيض المرصع ببريق الألماس.









خواتم كارول سماحة



للمرأة التي تفضل الخواتم الكبيرة في المناسبات، يمكن أن تستوحي الخواتم من التصاميم التي اختارتها كارول سماحة، سواء الخاتم المصنوع من الذهب الوردي والمرصع بالألماس، أو الخاتم المصنوع من الذهب الأبيض بتصميم الإجاصة، والمرصع بالياقوت الأزرق والألماس.



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خواتم سيرين عبد النور سيرين عبد النور



تفضل سيرين عبد النور الخواتم التي تجمع بين العصرية والرقي، وتبحث عن تصاميم تكمل إطلالاتها الأنيقة.



مع الفستان الأبيض، اعتمدت سيرين خواتم معدنية كبيرة ومرصعة بأحجار كريمة باللون البني، كما اختارت الخواتم السوداء البرّاقة مع أزياء باللون الأحمر.







خواتم نجوى كرم نجوى كرم

تختار نجوى كرم الخواتم الفخمة التي تتناسب مع الأزياء، فمع الكنزة البيضاء بنقاط البولكا، ارتدت خاتم ذهب أبيض مرصع بحجر الروبي الأحمر، كما نسقت الخاتم الذهب الأبيض المرصع بالألماس مع فستان أسود. تابعي المزيد:شاهدوا خواتم خطوبة النجمات من الألماس

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