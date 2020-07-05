تبييض وشد البشرة بأقوى الخلطات المغربية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يوليو 2020 03:55 مساءً - تعتني المرأة المغربية ببشرتها من خلال خلطات طبيعية تساعدها في تببيض وتفتيح البشرة وشد التجاعيد والتخلص من الخطوط الدقيقة، فتحافظ من خلال المكونات الطبيعية التي تستخدمها على بشرة شابة ناصعة البياض. وفي هذا المقال، نرصد أقوى الخلطات المغربية لتبييض وشد البشرة.



خلطة الطمي المغربي وزيت الأرغان لبشرة ناعمة ونضرة

خلطة الطمي المغربي وزيت الأرغان لبشرة ناعمة ونضرة



المكونات

- 4 ملاعق صغيرة من الطمي المغربي.

- ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

- ملعقة صغيرة من زيت الأرغان.

- القليل من الماء الفاتر.



طريقة التحضير والتطبيق

امزجي كلاً من الطمي المغربي والعسل وعصير الليمون وزيت الأرغان. من ثم، أضيفي تدريجياً الماء الفاتر، وأعيدي تحريك المكونات الى أن تصبح خليطاً متجانساً. طبقي الخليط على بشرة وجهك بعيداً عن العينين، وعلى منطقة الرقبة. اتركي الخليط على بشرتك مدة نصف ساعة. بعدها، نظفي بشرتك بالغسول الملائم وشطفيها بالمياه الدافئة.

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خلطة الحلبة والعكر الفاسي للتخلص من شوائب البشرة

خلطة الحلبة والعكر الفاسي للتخلص من شوائب البشرة



المكونات

- ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة.

- القليل من العكر الفاسي.

- صفار بيضة واحدة.



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي الحلبة والعكر الفاسي وصفار البيض في شكل جيد. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف تماماً. بعدها، نظفي وجهك بصابون الطاووس المغربي وشطفيه بالماء الدافئ.

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خلطة الصابون وزيت الأرغان لشد وتبييض البشرة

خلطة الصابون وزيت الأرغان لشد وتبييض البشرة



المكونات

- القليل من الصابون البلدي.

- القليل من زيت الأرغان.

- صفار بيضة واحدة.

- قطرات عدة من الليمون الحامض.



طريقة التحضير والتطبيق

في البداية، قومي بتذويب الصابون البلدي، واخلطيه مع زيت الأركان وصفار البيض وقطرات الليمون. حركي المكونات الى أن تصبح متجانسة. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة نصف ساعة. بعدها، نظفي وجهك على الطريقة الاعتيادية.



أقوى خلطة مغربية لتبييض البشرة

أقوى خلطة مغربية لتبييض البشرة



المكونات

- ملعقة صغيرة من العسل.

- 3 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض.

- 4 ملاعق كبيرة من الطحينة، ملعقة كبيرة من الماء.



الفوائد

تشتمل هذه الخلطة المغربية على فوائد جمة للبشرة، فالعسل يغذي البشرة كونه يحتوي على الكثير من الفيتامينات، ويعمل على تبييضها. أما الحليب فيعمل كمقشر طبيعي للبشرة بسبب غناه بحمض اللاكتيك الذي يقضي على الجلد الميت وشوائب البشرة، فيعيد التوهج والإشراقة إليها. كذلك، يساعد الليمون الحامض في تنظيف البشرة وتفتيح لونها والقضاء على التصبغات، والأمر نفسه بالنسبة الى الطحينة، فهي مكون فاعل جداً في معالجة اسوداد البشرة والبقع الداكنة.



طريقة التحضير والتطبيق



ئفي البداية، قومي بخلط العسل وعصير الليمون والطحينة والماء، من ثم أضيفي الحليب واخلطي المكونات مجدداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. ضعي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة ربع ساعة. من ثم، نظفي وجهك بواسطة الغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

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