خلطات طبيعية لترطيب البشرة بعد البرونزاج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يوليو 2020 03:55 مساءً - كلما تعرّضت البشرة لأشعة شمس الصيف الضارّة، كلما ازداد إفراز خلايا الجلد للميلانين المسؤول عن لون الجلد، والذي يعتبر السبب الرئيسي في زيادة وتضاعف النمش والكلف في البشرة. كما ويتعرّض الجلد للحروق عند تعرّضه مباشرّة للأشعة فوق البنفسجية، مما يؤدي لحدوث الشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى جفاف البشرة وفقدان الملمس الناعم وتشققها وشحوبها.

ومع قدوم فصل الصيف، وكثرة ارتياد الشواطئ قد تتعرّض بعض النساء، خصوصًا ذوات البشرة الفاتحة الى حروق الشمس، التي لا مفرّ منها بعد البرونزاج أو "التان". لذا، إذا كنت ترغبين بمعرفة أفضل الحلول الطبيعية لتخفيف الإحمرار الناتج عن أشعة الشمس، ولمنع تقشّر البشرة بعد حروق الشمس سواء على بشرة الوجه أو الجسم، لا تتردّدي في تطبيقها للحفاظ على بشرتك وجمالها.

أقوى الخلطات الطبيعية لترطيب البشرة بعد البرونزاج

خلطات طبيعية لترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد بعد البرونزاج



أوراق النعناع لترطيب البشرة

يُساعد النعناع في تهدئة البشرة بعد تعرّضها لأشعة الشمس



قومي بسحق أوراق النعناع الطازج واستخرجي منها العصير لتضعيه على بشرتكِ المتضررة من حروق الشمس. هذه الخطوة ستردع عملية تقشّر البشرة كما تساهم في تنعيم الجلد.

الحليب لتهدئة البشرة وترطيبها

يُساهم الحليب في تهدئة البشرة ومنع تقشرها، وخصوصًا بعد التعرّض لأشعة الشمس الضارّة



يحتوي الحليب على البروتين وحمض اللاكتيك الذين يساهمان في تهدئة البشرة ومنع تقشّرها. إنقعي قطعة من القماش في الحليب البارد وقومي بوضعها على بشرتكِ المتضررة من حروق الشمس لمدة 10 دقائق، ثمّ قومي بغسل بشرتكِ بالمياه.



البابايا لتخفيف الاحمرار الناتج عن التعرّض للشمس

خلطة البابايا لترطيب وتهدئة البشرة



بإمكانك تقشير البابايا وهرس نصفها ووضعها على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسليها بالماء البارد.



الشاي الأسود لترطيب البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس

يمتاز الشاي الأسود بخصائص هامة وفعّالة لترطيب وتهدئة البشرة



يعمل حمض التانيك الموجود في الشاي على التخفيف من الشعور بالحرارة نتيجة احتراق الوجه بالشمس، لذا قومي بوضع كمادات من الشاي المبرد.



البندق لتجديد خلايا البشرة بعد حروق الشمس

يُساعد البندق في تجديد خلايا البشرة والحفاظ على صحتها



يعتبر البندق مصدر غني من مضادات الأكسدة التي تعمل على تهدئة الإلتهاب، والحد من تورم، وإصلاح الجلد التالف وإزالة الالتهابات البكتيرية.

قومي بنقع 10 حبات من البندق في وعاء ماء ومن ثم إهرسي البندق في قطعة من القماس ووزعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة.

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خل التفاح لمنع تقشير البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس

خل التفاح لمنع تقشّر البشرة بعد تعرّضها للشمس

الجدير ذكره هو أن الخل يمنع تقشر البشرة الناجم عن تلك الحروق كما أنه يخفف من الحروق الناجمة عن أشعة الشمس.

قومي بوضع كمية متساوية من الخل والماء النقي، ثمّ إدهني المناطق التي تعرضت للشمس بالخل عبر قطعة من القطن.

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زيت الخزامى لترطيب البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس

زيت الخزامى لترطيب وتهدئة البشرة



يعمل زيت الخزامى على تهدئة الحروق ويرطب البشرة، ويخفف من الألم الناجم عن أشعة الشمس، بالإضافة إلى رائحته الجميلة والعطّرة التي يمنحها للوجه.

كل ما يمكنك القيام به هو وضع كمية مناسبة من الزيت على قطعة قطن ومن ثم دهن المناطق التي تعرضت للشمس.



جل الصبار لتهدئة وترطيب البشرة

جل الصبار لتهدئة وترطيب البشرة



يعتبر جل الصبار من الطرق الفعالة في إزالة الحروق بالإضافة إلى دوره الكبير في ترطيب البشرة وتغذيتها.

تحتاجين لجل صبار طازج لتقومي بتطبيقه مباشرةً على البشرة المتهيجة، والانتظار حتى تهدأ ويزول منها الاحمرار.



زيت خشب الصندل لتهدئة البشرة

قومي بوضع كمية كافية من الزيت على قطعة من القطن وامسحي بها المناطق التي تعرضت لأشعة الشمس، بإمكانك إستبداله بزيت جوز الهند.

الخيار لتهدئة البشرة

يحتوي الخيار على خصائص فعالة في ترطيب البشرة وتهدئتها



يعرف الخيار بدوره الكبير في تهدئة البشرة وتفتيحها أيضاً، لذا كل ما تحتاجينه هو شرائح من الخيار الطازجة، لتدليك بشرتك بها

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البابونج لعلاج التهاب الجلد بعد التعرّض لأشعة الشمس

البابونج لعلاج التهاب البشرة بعد تعرّضها لأشعة الشمس الضارّة



أفضل المواد المستخدمة في إزالة حروق الشمس وعلاج الالتهابات والتهيّجات التي تحدث للبشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس.

إنقعي البابونج في ماء مغلي، ثمّ يتم دهن البشرة المتعرضة للشمس بمنقوع البابونج لكن بعد أن يبرد.



عصير البطاطس لتهدئة وترطيب البشرة

يعتبر إستخدام البطاطس من الطرق السريعة للتخلص من حروق البشرة من أشعة الشمس. إفركي البشرة بقطع من البطاطا الطازجة لتهدئة البشرة وإزالة الاحمرار.



اللبن لتهدئة البشرة المتضرّرة من أشعة الشمس

يتميّو الزبادي بقدرته العالية في تهدئة وترطيب البشرة



تحتوي جميع مشتقات الحليب خصائص تعمل على تخليص البشرة من حروق الشمس

أول ما يخطر ببالنا عند التعرض لأشعة الشمس هو لبن الزبادي لعلاج الحروق من البشرة، بحيث يتم وضع اللبن على البشرة المتهيجة، فهو يزيل الحروق بسرعة كبيرة.



ماسك العسل لتهدئة البشرة

يعتبر العسل مكوّنًا طبيعيًا لعلاج جميع مشكلات البشرة



العسل مرمم للبشرة ومهدىء طبيعي لذا تحتاجين لملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وضعيه على الوجه والرقبة أو أي منطقة تعرضت لحروق أشعة الشمس واتركيه حتى يجف تماماً، ثم يغسل بعد ذلك بالماء الفاتر.

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