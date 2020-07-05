لماذا هذه العطور هي الأفضل على الإطلاق؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يوليو 2020 03:55 مساءً - من المعروف أن العطور الشرقية والعطور الفرنسية على الوجه التحديد، من أكثر العطور العالمية إقبالاً وطلباً من النساء، فإذا كنت تتساءلين عن السبب، سنرصده لك في هذا المقال، لتنجحي في اختيار أفضل عطر نسائي على الإطلاق.



أفضل العطور الشرقية

أفضل العطور الشرقية



تطول لائحة العطور الشرقية المميزة والفخمة، لكننا جمعنا لك أفضلها والأجمل بينها، وهي AERIN Amber Musk d'Or الذي يعتمد في تركيبته على العود والعنبر،Carolina Herrera Gold Incence المستوحى من الروائح العربية التي تمنح المرأة العربية أناقة راقية، فهو مزيج رائع من البخور وأخشاب الأرز والفانيليا،Chopard Musk Malaki المكون من نغمات راقية مستوحات من الروائح الشرقية من أبرزها العود والمسك وأخشاب الأرز والفلفل الأسود،Ex Nihilo Oud Vendôme الذي يتركز على العود والزعفران والقرفة والزنجبيل وخشب الأرز، وعطر Juicy Couture Majestic Woods الذي يمزج بين العنبر والباتشولي.

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لماذا هذه العطور تحديداً؟

العطور



قد تتساءلين لماذا اخترنا هذه العطور الشرقية تحديداً، والسبب أن المرأة الشرقية تميل دائماً الى الروائح الفخمة والثقيلة والرتكزة على روائح العنبر والمسك والأخشاب وغيرها من النغمات القوية، فهي روائح شرقية بامتياز وتفضلها النساء العربيات في غالبيتهن. بالتالي، تمثل هذه العطور مزيجاً رائعاً من الروائح الشرقية الراقية والمركزة.

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أفضل العطور الفرنسية

أفضل العطور الفرنسية



أما العطور الفرنسية فهي غنية عن التعريف، وتتهافت النساء عليها، نظراً الى جمال رائحتها وأناقتها. ومن بين الأجمل منها

Chanel N5 الذي يعتمد في تركيبته على الغاردينيا والورد والياسمين وخشب الصندل والفانيليا، Poison Girl الذي يعدّ مزيجاً من نغمات الياسمين وبراعم البرتقال والزهور البيضاء وخشب الصندل والمسك والعنبر والفانيلا،Coco Mademoiselle الذي يشكل مزيجاً رائعاً من البرتقال واليوسفي والبرغموت والياسمين والتونكا والباتشولي، إضافة الى الفانيلا والمسك الأبيض، Midnight Romance الذي يرتكز على نغمات توت العليق والبرغموت والليشي والفل والفاونا، فضلاً عن الفانيلا والسوسن، وعطرEscada Green الذي يمزج بين المشمش والبرغموت والورق الأخضر والخيار، إضافة الى الماغنوليا والورد وزهر البرتقال، إضافة الى المسك والفانيلا والباتشولي.



لماذا هذه العطور تحديداً؟

العطور



تمثل العطور التي ذكرناها آنفاً الروح الفرنسية المعروفة بالرومنسية والرقي والنعومة، فلطالما اشتهرت تلك العطور بنفحتها الكلاسيكية، التي تجذب العديد من نساء العالم، فهي تعتمد في تركيبتها على النغمات الهادئة والمميزة، لا سيما الورود والأزهار والحمضيات وغيرها...

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