صبغات الشعر الرمادي مستمرة هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يوليو 2020 03:55 مساءً - تستمر صيحة صبغات الشعر الرمادي بدرجاته المختلفة لهذا الموسم أيضاً، فهي موضة صيف وشتاء هذا العام لما تمنحه صبغات الشعر الرمادي للمرأة من أنوثة وجاذبية وعصرية.

فإن كنت من ترغبين بتطبيق لون الشعر الرمادي، سنقدم لك في ما يلي خطوات لا بدّ من الالتزام بها، قبل وخلال وبعد تطبيق هذه الصبغة.



خطوات قبل تطبيق صبغات الشعر الرمادي

صبغات الشعر الرمادي

قبل البدأ بصبغ الشعر باللون الرمادى هناك بعض الخطوات الضرورية التى يجب ذكرها أولاً :

- عدم صبغ الشعر لمدة 6 أشهر بأى نوع من الصبغات ؛ وذلك حتى نحصل على نتيجة أفضل للون الرمادى الثابت

- ترطيب الشعر بإستمرار قبل الصبغ بأسبوعين ؛ لحمايته والحفاظ عليه من الجفاف .

- عدم إستخدام مصففات الشعر قبل صبغ الشعر ، والتى تتسبب فى تلف الشعر وتقصفه بسبب عوامل الحرارة .

- غسل الشعر قبل الصبغ بيوم واحد فقط، وذلك لتنظيف الشعر قبل الصبغ والسماح للزيوت الموجودة داخل فروة الرأس بحماية الشعر وتغليفه من الجفاف والتلف .

- يجب قص الأطراف التالفة فى الشعر قبل صبغ الشعر مباشرة .

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تحتاجين إلى:

صبغات الشعر الرمادي

- عبوة صبغة الشعر باللون الرمادى بالدرجه المرغوب تطبيقها.

- علبة كريم الخاصة بمادة التبييض ، والتى تتغلغل فى الشعر بسرعه وتثبت اللون ، وينصح خبراء الشعر بإختيار كريم حجم 20 فهو يعد الأنسب من بين الأحجام المطروحة بالسوق .

- مادة التبييض والتى يتم شراؤها من الصالونات ، أو الصيدليات، أو محلات التجميل ، والتى تتفاعل مع الكريم للحصول على اللون المطلوب .

- القليل من زيت جوز الهند ، أو أي زيت للشعر الخاص بكِ .

- البلسم والشامبو المخصص للشعر .

- القفازات المخصصه للصبغه .

- الفرشاة خاصة بالصبغ .

- الوعاء البلاستيكي المخصص للصبغ .



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خطوات خلال تطبيق صبغات الشعر الرمادي

صبغات الشعر الرمادي

- قومي بتفريغ عبوة الصبغه مع الكريم الخاص بمادة التبييض فى الوعاء البلاستيكي وخلطهم جيداً .

- قومي بدهن الشعر بالقليل من زيت جوز الهند ، أو أي زيت آخر تفضلينه وذلت لترطيب الشعر .

- قومي بوضع فازلين على أعلى الجبين لتجنب أثر الصبغة الزائدة .

- طبّقي الصبغه على الشعر وتركها لمدة نصف ساعة إذا كان الشعر فاتحاً، أما إذا كان الشعر غامق يجب ترك الصبغه على الشعر مدة أطول حتى يتم صبغ الشعر بفاعليه لأنه يستغرق وقتاً أطول أو يمكن تطبيقه على مرحلتين الأولى تفتيحه إلى اللون البنى والثانية إلى اللون الرمادى .

- اغسلي الشعر بالشامبو المخصص للشعر والمناسب له .

- ضعي البلسم المخصص للشعر والمناسب له .

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