نصائح ضرورية عند تطعيم شلل الأطفال في زمن كورونا.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

انطلقت المبادرة القومية لتطعيم الأطفال الذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعات من لقاح شلل الأطفال بالحقن (سولك)، والتي أطلقتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الأربعاء الماضي، وهي حملة استثنائية تستهدف 6 ملايين طفل من مواليد 1 يناير 2016 وحتى آخر مارس 2018.

وقالت زايد إن اللقاح "سولك" هو نوع من التطعيمات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية عام 2016، لكن مصر لم تتمكن من الحصول عليه في نفس العام نتيجة للنقص العالمي.

والتطعيم الجديد هو عبارة عن حقن "السولك IPV" الذي يحمى من 3 أنواع من فيروس شلل الأطفال ويختلف كليا عن تطعيم "سابين" الفموي الذي يأخذه الأطفال منذ سنوات.

ويستعرض الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحه لـ"الخليج 365"، فوائد التطعيم وأعراض ما بعد التطعيم ونصائح مهمة للأم.

فوائد التطعيم:

- يساعد بلا شلك على الوقاية من الإصابة بمرض شلل الأطفال.

- تقوية الجهاز المناعي للقضاء على الميكروبات التي تنتقل عن طريق العدوى.

الآثار الجانبية لتطعيم سولك:

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- الإحساس بالألم مكان التطعيم.

نصائح للأم للتعامل مع طفلها بعد التطعيم:

- تغذية الطفل جيدا قبل التطعيمات، للرفع من كفاءة التطعيم.

- يجب عدم وضع الكريمات أو مستحضرات التجميل مكان التطعيم، حتى لا تؤثر على كفاءة التطعيمات.

- إعطاء الطفل خافض للحرارة ومسكنا للألم مثل الباراسيتامول، حسب الجرعة التي يحددها الطبيب.

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- غسل أيدي الأم جيدا بالماء والصابون قبل التعامل مع الطفل.

- عدم تدليك مكان الحقن حتى لا يتألم الطفل.

- إعطاء الطفل العلاج بمواعيده المحددة.

- المتابعة مع الطبيب المختص، لتقليل الآثار الجانبية للتطعيمات.

وأوضح استشاري طب الأطفال، أنه على الأم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أثناء تواجدها في مكان التطعيمات اتباع الإجراءات التالية:

- الحرص على ارتداء الكمامة والجوانتي قبل الذهاب لمكان التطعيم.

- ذهاب الأم فقط مع الطفل، منعا للازدحام.

- غسل اليدين قبل وبعد الانتهاء من التطعيم بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

- من الضروري رش اليدين بالكحول لتعقيمها وتطهيرها.

- الحرص على تنفيذ التباعد الاجتماعي، بمسافة لا تقل عن 2 متر من الآخرين.

- الابتعاد عن الأشخاص المصابين بأي أمراض والمرضى.

- بمجرد الانتهاء من التطعيم على الأم مغادرة المكان فورا.

- تجنب لمس الأم والطفل الأسطح قدر الإمكان.

- من الأفضل بعد الرجوع للمنزل تغيير ملابس الطفل بالكامل.