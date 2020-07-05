لهذا السبب احذر تناول البيض يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت أخصائية الغدد الصماء الدكتورة زهرة بافلوفا، السبب وراء النصائح المتكررة حول عدم تناول البيض بصفة يومية، على الرغم من أنه غني بالمواد المغذية المفيدة للجسم، حسب ما جاء في موقع" سبونتيك".

وأكدت الأخصائية، أن "البيض يحتوي على تركيبة مثالية للمواد المغذية، بما فيها فيتامين D، ولكن مع ذلك لا ينصح بتناول البيض يوميا.

وأوضحت: "ليس السبب في السعرات الحرارية للبيض. بل لأن جسمنا لا يعجبه تناول نفس المواد الغذائية يوميا، حتى إذا كان تركيبها مثاليا مثل البيض. لأنه قد يسبب ظهور الحساسية، التي تخلق للإنسان مشكلات عديدة، حيث لن يتمكن الشخص بعدها من تناول أي طعام يحتوي على البيض".

وقدمت الدكتورة زهرة بافلوفا، نصيحة هامة بعدم تناول أكثر من ست بيضات في الأسبوع، والأفضل أن تكون مسلوقة، لأنها أسهل للهضم وامتصاصها أفضل.

وأضافت الخبيرة: "لا أنصح بقلي أي مادة، بسبب النواتج النهائية لعملية القلي (جليكيشن السكريات) Glycation، التي تعتبر العامل الرئيسي في عملية شيخوخة الجسم ومشكلات عديدة أخرى. لذلك يفضل عدم تناول البيض المقلي أو تناوله فقط في المناسبات".