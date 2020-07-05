"مشاكلكم متطلعش برة".. كيف قدست رجاء الجداوي الحياة الزوجية؟

علاقات و مجتمع

46 سنة من الحياة الهادئة عاشتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، مع زوجها اللاعب الراحل حسن مختار، قدست خلالهما الحياة الزوجية، لتقدم عصارة تجربتها ونصائحها إلى جمهورها خاصة من النساء، لإعطائهن مفاتيح استقرار الزواج في سعادة وحب.

وتميزت الراحلة رجاء الجداوي بحديثها وتصريحاتها المستمرة عن المرأة والعلاقة الزوجية، خلا لقاءاتها في البرامج التلفزيونية، ويرصد "هن" أبرز هذه التصريحات.

البنت بقت فخورة بالطلاق

خلال لقاء سابق للفنانة رجاء الجداوي مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، رأت أن البنات حاليًا أصبحت تفتخر بالوصول إلى مرحلة الطلاق: "الست زمان لو قالت لجوزها طلقني.. كان أبوها يرجعها من جديد بيت زوجها.. ويقول لها مفيش عندي بنت تطلق.. أما الآن المجتمع تغير فالبنات بقت فخورة بمرحلة الطلاق وأطلقت على نفسها single mom".

أولويات المرأة اتغيرت

رأت "رجاء" أيضًا أن أولويات المرأة تغيرت عن سابقًا، فقديما كانت أولوياتها أن تصبح زوجة وأم، لكن حاليًا أصبحت الأولويات للعمل ثم متابعة أولادها: "متعيطيش بقى لو جوزك بص برة"، وكان ذلك خلال لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة".

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حلوا مشاكلكم وبابكم مقفول عليكم

قبل ذلك، استضاف الإعلامي عمرو أديب الفنانة رجاء الجداوي، في فقرة "اسأل مع رجاء"، لتنصح من خلالها الأزواج، عند الوقوع في المشاكل الزوجية لا بد من اللجوء إلى شخص حيادي من خارج عائلاتهم.

ورفضت الجداوي تدخل الأقارب خاصة أن كل شخص سيحاول ينصف الشخص الذي يتبعه، مضيفة: "أنا نصحت بنتي يوم ما اتجوزت متجيش تشتكي لي من محمد لأنك هتتصالحي معاه وأنا هيفضل جوايا حاجة منه".

وتفضل "رجاء" عدم خروج المشاكل من غرف النوم أصلًا: "بفضل ميبقاش فيه شكوى ونحل مشاكلنا في أوضة النوم وهي مقفولة علينا".

من حق الزوج الاعتراض على لبس زوجته

أشارت "الجداوي" خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، إلى أن من حق الزوج أن يبدي اعتراضه على ملابس زوجته، وأنه يجب عليها أن تطيعه وتغير ملابسها مرة أخرى.