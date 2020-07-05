خبيرة تجميل تحول نفسها لـ ياسمين عبد العزيز.. والعوضي يعلق

لايف ستايل

بأدواتها البسيطة، وموهبتها المميزة، استطاعت خبيرة التجميل مايا ثابت، صاحبة الـ28 عاما، تحويل ملامحها لتبدو كملامح الفنانة ياسمين عبد العزيز تماما.

باستخدام أقلام الكونتور، والمكياج السموكي المطفي بألوان النيود ودرجات البني، على الفور وصلت خبيرة التجميل لملامح الفنانة، الأمر الذي تفاعل معه العديد من الرواد مسجلين إعجابهم وانبهارهم بها.

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وعلى الفور، قام الفنان أحمد العوضي بالتعليق على مقطع خبيرة التجميل، قائلا: "واو".

ومن ثم قامت الفنانة بتسجيل إعجابها بمجهود "مايا" من خلال نشر الصور عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

الجدير بالذكر أن "مايا" بدأت ممارسة موهبتها في 2018، بتعلم أسس المكياج: "المكياج العادي من الفيديوهات على اليوتيوب وكان بيجيلي حجوزات طبعا".

وربما رُبة ضارة نافعة، فعطلة الحظر الناتج عن جائحة كورونا دفع خبيرة التجميل، للتدريب والتعلم بأسس ميكب التحويل، فتسرد ل "هن" : "اخويا كان مشجعني جدا وفعلا خدت الخطوة دي وبدأت اتدرب واتعلم، واتعلمت المكياج بالتحويل ده في 10 أيام بس". متابعة:" "أول مرة جربت أحول ملامحي لملامح السندريلا، حرفيا كنت بلعب وبجرب والفيديو جاب مردود كويس وبعدين عملت ميكب زي نيللي".