أخبار من الوطن نيوز
أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عن استيائها من جرائم التحرش التي تعرضت لها عدد من الفتيات.
ونشرت "الشربيني" عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو، توضح من خلاله طرق التبليغ عن أي واقعة تحرش تعرضت لها أي فتاة.
وقالت، "مش لازم تسكتي ولازم تأخدي حقك.. أنا عندي بنات ولو حد لمسهم عمري ماهسكت، لازم تبلغي ومتخافيش عشان ميخرجش منها براءة".
كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تعلن دعمها لضحايا التحرش: "متسكتيش على حقك وأنا في ضهرك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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