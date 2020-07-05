أزياء طبعات الحيوانات آخر موضة صيف 2020 من أهم الدور العالمي

مع أن الأزياء بطبعات الحيوانات تعد بطبيعتها موضة أساسية لموسمي الخريف والشتاء، إلا أنها عرفت كيف تدخل موسم صيف 2020 من بابه الواسع مضفية لمسة من الفخامة المستوحاة من عالم الطبيعة والحيوانات.

ظهرت الأزياء بطبعات الحيوانات بتصماميم متنوعة هذا الموسم ملبيّةً مختلف أذواق النساء، حيث رصدناها من خلال التنانير والفساتين النهارية، بالإضافة إلى فساتين السهرة الراقية والقمصان العصرية والجمبسوت. لذلك، سوف تجد كل امرأة ما تريده ضمن مجموعات صيف 2020 من الأزياء بطبعات الحيوانات.

من هذا المنطلق، قررنا اليوم أن نضع بين يديك دليل أجمل قطع الأزياء بطبعات الحيوانات من توقيع أهم الدور العالمية، والتي تعتبر من آخر صيحات الموسم؛ كي تلقي نظرة عليها وتختاري منها ما يليق بك.

تصاميم جمبسوت بطبعات الحيوانات موضة صيف 2020

عرفت تصاميم الجمبسوت رواجاً كبيراً على ساحة الموضة العالمية بالأخص منذ العام 2018، إلا أنها ولموسم صيف 2020 جاءت بلمسات أكثر عصرية وتميّز بالأخص عندما رصدنا الجمبسوت بطبعات الحيوانات التي تعتبر آخر موضة هذا الموسم.

لفتنا الجمبسوت بطبعات الزيبرا الجريء باللونين الأسود والبيج ضمن عرض دافيد كوما David Koma بتصميمه الملفت للأنظار. هذا الجمبسوت لا يليق إلا بالنحيفات ذوات القامة الطويلة، كما يمكنك أن ترتدي فوقه قميصاً طويلاً مفتوحاً من الحرير الأسود لإطلالة أكثر موديست.

كذلك، فقد ظهر ضمن عرض هاوس أوف هولاند House od Holland تصميم الجمبسوت بطبعات الفهد عصري مفعم بالشباب، حيث جاء بأسلوب شورت ضيق biker short وفوقه قميص طويل من الشيفون الأسود. نسقي معه صندلاً أسود بكعب القطة وكوني ترندي هذا الصيف.

تصاميم فساتين بطبعات الحيوانات موضة صيف 2020

للفساتين بطبعات الحيوانات حصة كبيرة من عروض صيف 2020، والتي جاءت بتصاميم قصيرة أو طويلة لتناسب مختلف الأجسام والقامات.

أعجبنا فستان طويل بطبعات الفهد مميز من تصميم دار دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana، يتّسم بتصميم راق مناسب للإطلالات المسائية بالأخص من خلال تصميمه A Line المحدد للخصر.

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نسقيه مع مجوهرات باللون الذهبي لإطلالة متألقة. ويعد هذا الفستان الأمثل لصاحبات الأرداف الممتلئة اللاتي يرغبن في إخفائها.

كما ظهر الفستان الميدي بطبعات الحيوانات بتصميم معطف مع حزام على الخصر ضمن عرض تودز Tod’s مثالياً للإطلالات الأنيقة والسيدات ذوات الذوق الرفيع.

نسقيه مع حذاء بكعب Stiletto باللون الأسود وحقيبة فاخرة للإطلالات الرسمية.

تصاميم تنانير بطبعات الحيوانات موضة صيف 2020

للتنانير بطبعات الحيوانات أيضاً حصة كبيرة خلال صيف 2020، بالأخص أن موضة التنانير عادت وبقوة. رصدناها بتصميم واسع ميدي باللون البرتقالي الحيوي والطبعات السوداء ضمن عرض درايز فان نوتن Dries Van Noten، وهي مثالية للإطلالات الكاجوال؛ بالأخص إذا ما تم تنسيقها مع تي-شيرت باللون الأبيض وفوقها جاكيت جلد سوداء قصيرة وسنيكرز.

أما التنورة بطبعات الزيبرا فقد حملت طابعاً أكثر رسمية ضمن عرض تودز Tod’s، بقصتها المستقيمة pencil cut التي يمكنك تنسيقها بكل سهولة مع قميص أبيض وحذاء pump بكعب لأناقة ملهمة

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