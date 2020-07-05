خبيرة الأناقة عفت عسلي تُخبرك بطريقة اختيار الأزياء في الصيف

في كل موسم صيف، يظهر الكثير من القطع الرائجة في الموضة، وفي ظل وعي النساء المتزايد بخطوط الموضة والاهتمام بمظهرهن وأناقتهن، واتباع صيحات الملابس الجديدة بشكل صحيح، وعدم الاكتفاء بالتقليد؛ أصبح من الواجب اختيار القطع المناسبة لكل شخصية، من حيث قوامها ولون بشرتها، وفي هذا الصدد التقت عفت عسلي، مستشارة ألوان وخبيرة أناقة ومظهر، ومدربة معتَمَدة؛ لتقدم كل قطعة في موضة صيف 2020، وتوضح مناسبتها لكل امرأة من عدمه.

بداية قالت: أناقتك الصيفية تعتمد على اختيار قطع ملابس تواكب الموضة الرائجة، ولكن للحصول على إطلالة صحيحة؛ يجب أن تنتقي منها ما يناسبك.

- الفساتين البيضاء

اللون الأبيض أحد الألوان المعتمدة في موضة صيف ٢٠٢٠، ولكن يجب اختيار درجة اللون المناسبة للبشرة، فذوات البشرة الدافئة يجب أن يبتعدن عن اختيار اللون الأبيض الناصع؛ لأنه يجعل بشرتهن تبدو شاحبة.

- الطبقات tiered

تتصف موضة هذا الصيف بالراحة لتضمنها الفساتين والتنانير المستوحاة من البوهو ستايل، والتي تتميز بقصة الكلوش الواسعة والمحاكة على شكل طبقات متصلة، والتي تناسب ذوات الجسم النحيل، أما صاحبة الجسم الممتلئ؛ فيجب أن تحذر عند اختيار هذه القطعة وتختار الاتساع المناسب الذي لا يضيف لجسمها حجمًا أكبر.

- البليسيه pleated

لا تزال هذه الموضة رائجة، ويمكن لجميع الأجسام ارتداؤها، ولكن صاحبات الأجسام الممتلئة عليهن اختيار الخامة وحجم الكسرات المناسب، والابتعاد عن الخامة السميكة والكسرات العريضة، واختيار الخامة المنسدلة، ويكون حجم الكسرات صغيرًا والكسرات متقاربة.

- الأكمام المنفوخة

هي موضة مستوحاة من حقبة الثمانينيات، ومناسبة جدًّا للأجسام الممتلئة من الأسفل؛ لأنها تساعد على عمل توازن بين الجزأين العلوي والسفلي للجسم، مع مراعاة حجم الكم ومناسبته مع بقية تفاصيل الجسم.

- الأكمام المنسدلة

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ظهرت موضة الأكمام المنسدلة في مواسم سابقة متتالية، وعادت في صيف ٢٠٢٠ وبقوة، ولكن هذه الموضة لا تناسب صاحبات الأكتاف العريضة أو الصدر الممتلئ أو الأيدي الممتلئة أيضًا؛ لأنها تزيد من حجم هذه المناطق.

Half&Half -

تعتمد على الألوان المركبة الطولية، وهي موضة تكسر الروتين وتلفت النظر، ولكن يجب مراعاة تناغم الألوان مع لون البشرة؛ للحصول على إطلالة مثالية.

- برمودا شورت

موضة مستوحاة من التسعينيات، ويمكن ارتداؤها للحصول على لوك كاجوال أو رسمي أو كاجوال شيك، مع مراعاة اختيار الطول المناسب، وهي لا تناسب صاحبة الساق الممتلئة.

- تنورة جينز

تعتبر التنانير الجينز متوسطة الطول من الموضة الرائجة لهذا الموسم، ولكنها لا تناسب صاحبة القامة القصيرة دون حيل، فإذا تم ارتداؤها مع حذاء أو صندل صيفي باللون النود اللحمي، فإن هذه الحيلة سوف تساعد على تناسُب طول التنورة مع قصيرة القامة.

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