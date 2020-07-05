أبرز القواعد الضرورية لاختيار النظارة الشمسية في صيف 2020

لاختيار النظارة الشمسية قواعد ضروريّة عليكِ أن تتّبعيها لتضمني التميّز بإطلالة مثاليّة خالية من الأخطاء ، وتكوني الأجمل في ساعات النهار، خصوصًا وأنّها من القطع الأساسية في خزانة المرأة المواكبة للموضة.

إذا كنتِ ممّن يعشقن الإطلالات الستايلش، فلا شكّ بأنّك لاحظت التصاميم الرائعة للنظارات الشمسية التي قدّمتها أهمّ الدور العالميّة، والتي ستتوقين حتمًا لتنسيقها مع إطلالاتكِ لشدّة روعتها. ولكن أوّلًا، اطّلعي مع ياسمينة على أبرز القواعد لاختيار هذا الأكسسوار خلال الصيف، لتكوني رائعة إلى أقصى الحدود.

اختيار النظارات المناسبة لشكل وجهكِ

أوّلًا، من المهم أن تحرصي على اختيار النظارات الشمسية المناسبة لشكل وجهكِ، فليس كلّ ما يبدو جميلًا على غيركِ قد يناسبكِ بالضرورة. وهنا، عليكِ أن تركّزي على التفاصيل التي تتزيّن بها، وسماكة الإطار، وشكل الزجاجة، وذلك، لتخلقي توازنًا مثاليًّا بين ملامح وجهكِ.

الحرص على أن تكون بتصميم لا يبطل موضته

ستشعرين بخيبة أمل كبيرة إذا دفعت ثمن نظّارة شمسية واكتشفت في الموسم المقبل أنّها لا تواكب الصيحات الرائجة. ولذا، من المهم أن تختاريها بتصميم بسيط إذا كنتِ تريدين أن تعتمدينها لسنوات، أي ابتعدي عن تلك التي تتميّز بإطارات على شكل قلب أو فراشة مثلًا، وتلك المزدانة بالأحجار اللامعة والرسومات، واختاري تصميمًا بسيطًا وناعمًا.

أن تكون بلون يتناسب مع مختلف الملابس

على الرغم من روعة النظارات الشمسية الملوّنة، إلّا أنّنا ننصحكِ بأن تختاريها بإطار ذي لون يبدو جميلًا مع كلّ الملابس، خصوصا وأنّ التدرجات الرائجة في الصيف كثيرة وتتنوّع بين المشرقة والحيوية والناعمة والداكنة. وننصحكِ باختيار النظارات الشمسية ذات إطار معدنيّ، أو باللون الأسود أو البيج.

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زجاجاتها مهمّة جدًا

لا تنسي عزيزتي أنّ النظارات الشمسية ليست مخصّصة لتمنحكِ أسلوبًا جذّابًا مواكبًا للموضة فحسب، إنّما أيضًا لتحمي عينيكِ من العوامل الخارجية المؤذية، وأبرزها أشعّة الشمس. لذا، ننصحكِ بأن تتأكّدي من أن زجاجتها تريح عينيكِ، والتي من غير الضرورة بأن تكون داكنة لتحقّق هذه الغاية.

اختياريها بتصميم رائج

النظارة الشمسية هي من الأكسسوارات التي يجب أن ترافقكِ في كلّ صيف، ولذا، عليكِ أن تختاريها بما يواكب صيحات الموضة، فما كان رائجًا في الموسم السابق قد يفسد إطلالتكِ في صيف 2020

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