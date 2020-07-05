تعرَّفي على أهم تصميمات موضة صيف عام 2020

استوحت موضة صيف عام 2020 تصميماتها من اتجاهات الموضة القديمة، مثل الكروشيه وصنادل ثونغ وغيرها من التصميمات المختلفة، لذلك جمع تقرير منشور بموقع "insider" أبرز اتجاهات موضة صيف 2020، سواء بنطال أو معطف أو بدلة حريمي وملابس بألوان النيون، والتي تناسب مختلف الأذواق.

ألوان النيون

بدأت ألوان النيون في الظهور قبل بضع سنوات، وعادت مرة أخرى هذا الصيف، والتى تساعد على الشعور بالتوهج والسعادة، كما إنها مناسبة لأجواء الصيف، وسوف تظهر ألوان النيون في "تي شيرت" أو إكسسوارات مثل الأحذية أو الحقيبة.

بدلة قصيرة

تعتبر البدلة القصيرة موضة صيف 2020، ولذلك أقترح مصمم الأزياء، إيلي ويت، إقران بدلة قصيرة مع أقراط بارزة، مع ارتداء توب أسود أسفل السترة، وحذاء وحقيبة بنفس اللون مما يساعد في الحصول على إطلالة مميزة.

سراويل واسعة الساق

تعتبر السراويل واسعة الساق، موضة صيف 2020، والمتوفرة بمختلف الألوان المناسبة لجميع الأذواق، ويمكن ارتداء البنطلون مع "تي شيرت"، مناسب في اللون، ويمكن ارتداؤه عند التسوق أو الذهاب للعمل.

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أحذية رياضية

تعتبر الأحذية من اتجاهات موضة صيف 2020، حيث يمكن ارتداؤه مع شورت أو بنطلون جينز و"تي شيرت"، أو فستان فلوري سواء عند الذهاب للعمل أو التسوق أو التنزه مع الأصدقاء، مما يساعد في الحصول على إطلالة أنيقة.

صندل ملون بكعب عالٍ

يعتبر الصندل ذو الألوان الزاهية والكعب العالي موضة صيف 2020، والذي يمكن ارتداؤه عند الذهاب للشاطئ أو التنزه مع الأصدقاء، حيث يساعد فى الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة ومميزة، كما تناسب ألوانه أجواء فصل الصيف، بالإضافة إلى يساعد على الشعور بالراحة أثناء السير، ويمكن ارتدائه مع فستان أو بنطلون و"تي شيرت"، وغيرها من الملابس الصيفية.

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