أغرب 5 شهادات تلاحق الطالب المتحرش: اعتداء على طفلة وشاب وتعرية فتاة

علاقات و مجتمع

الطالب المتحرش بـ100 فتاة، هكذا عرف إعلاميًا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.. شهادات البنات التي توثق بحسب أصحابها اغتصابه واعتداءاته الجنسية، أصبحت تنتشر على مواقع "السوشيال ميديا"، قصة بدأت من صفحة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، روت فيها أولى الضحايا تعرضها للتحرش منه في الجامعة الأمريكية، على حد قولها، ثم توالت القصص المزعجة فيما بعد، والتي يستعرض التقرير التالي أقساها.

اغتصاب فتاة من جنسية عربية

واحدة من الشهادات التي نشرتها صفحة "إنستجرام"، لفتاة من الفتيات والتي روت تجربة مريرة معه، عندما دعاها إلى التمشية في المجمع السكني الذي يقطن فيه بمنطقة التجمع الخامس، وافقت وذهبت بملابس رياضية فأدخلها إلى "الجيم"، وعلى مرأى ومسمع من حارس المجمع السكني جردها الشاب المتحرش من ملابسها واغتصبها.

تروي الفتاة لحظات الرعب، وكيف كانت ترتعش بقوة، وخوف وكيف أذاها بشدة وسبها، تقول"مكنتش حتى قادرة أمشي لعربيتي"، وظلت الفتاة تعالج من البواسير وشرخ في عظام الحوض بسبب حادثة الاغتصاب لمدة سنة كاملة.

وتركت الفتاة مصر إلى إحدى الدول العربية ولكنها عادت مرة أخرى وبدأت في عملها، ولكنها لم تستطع نسيان ما حدث مع ذلك الشاب.

اغتصب فتاة في الـ14 من عمرها

عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا، طلب من إحدى الفتيات، أن ترتبط به، فوافقت الفتاة الصغيرة بعدما شعرت ناحيته بالراحة وأنه يحبها ويحتاج إليها، تقول الفتاة إنه في البداية اكتفى بتقبيلها وأجبرها على القيام بفعل غير لائق لكنه لم يغتصبها.

وفي المرة الثانية دعاها إلى بيت صديقه وكاد أن يغتصبها ولكنها غادرت سريعًا، وحتى بلغت الـ16 من عمرها ظل يلاحقها ويبتزها بصور قال إن صديقه التقطها لهما، ومقابل ذلك يطلب منها إحضار فتيات له ليعملن في مجال "الموديلنج" لشركته ولكنها رفضت، كما كان يطلبها في كل مرة لتكون معه.

وحتى الآن يرسل لها صورًا ورسائل نصية يخبرها فيها "أنها ملكه، ولن يأخذها غيره"، سنوات من الخوف عاشتها منذ كانت طفلة وحتى الآن يظل اسمه مرعبًا بالنسبة إليها.

اغتصاب أدى لعزلة اجتماعية

كانت إحدى الفتيات تبلغ من العمر 19 عامًا، حينما دعاها الشاب المتحرش إلى مسكنه، بداعي حبه لها وأن لديه ميول انتحارية بسبب نفسيته السيئة، ظلت الفتاة بجانبه، ولكنه فجأة أدخل يديه إلى ملابسها وأرغمها على أن تفعل مثلما يفعل، ثم تطورت العلاقة حتى اغتصبها اغتصاب كامل.

صور الشاب تلك العلاقة بهاتفه المحمول، وهددها بنشر تلك المقاطع عبر الإنترنت ويرسلها لأهلها، ولكن الفتاة انهارت تمامًا، عادت لبيتها لتروي لأمها تفاصيل ما حدث، "مقدرتش أسكت وحكيت لأمي.. معملتش أي حاجة وبعدها بيومين عرفتها إنه بيبتزني بصور وفيديوهات".

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فحذفت الأم كافة حسابات ابنتها على "السوشيال ميديا"، وأرسلتها تعيش في بلد أخرى بمفردها دون أهل أو أصدقاء، ومنعتها من مقابلة الناس أو التواصل معهم، تقول الفتاة "حياتي كلها ادمرت وهو عادي عايش حياته".

اغتصب شاب في الـ20 وطفل في الـ15 عاما

بين الشهادات التي نشرت عن الشاب المتحرش هو اغتصاب ذلك الشاب، لزميله في الجامعة يروي أن تعارفهما بداية كان في الجامعة ثم الجيم، "يومها قالي تعالي نروح نشرب قهوة وبعدين ناكل كنا لسه مخلصين تمرين"، وذهبا سويا بعد تناول القهوة للجلوس على كورنيش النيل فجرًا.

يضيف الشاب، "فجأة ضربني بالقلم، ودخلني العربية واعتدى عليا، وتسبب في نزيف وكل جسمي كان فيه كدمات في الرقبة والوجه"، ثم طرده من السيارة وسبه وتركه وذهب، وأوصل الشاب رجل وزوجته في طريقهما إلى البيت، "قلتلهم عملت حادثة"، ولم يستطع الشاب التحدث عما حدث معه بسبب عائلته، "والدي رجل أعمال معروف وكان عندي 20 سنة مش قادر أنسى اللي حصل وبفكر أنهي حياتي كل شوية".

ونشر طالب لم يكمل الـ15 عاما، تعرضه للاغتصاب، ولا يزال جسده يحمل علامة من سكين الشاب المتحرش، بعدما هدده بالقتل إذا لم يخضع له وبالفعل اغتصبه.

اغتصاب الأطفال

وسجلت الشهادات، بحسب أصحابها، اغتصابه وتهديده واعتدائه جنسيًا على فتيات في الـ14 والـ15 والـ16 والـ17 من العمر ما يصنفهن القانون أطفالًا، وكان بيتزهن بصور وفيديوهات لهن، يجعل أصدقائه يرونها ويضحكون عليها أثناء اغتصابه لتلك الفتيات.

ويتحفظ موقع "هن"، على نشر تلك الشهادات والتجسيلات الصوتية لما فيها من تفاصيل خادشة للحياء.

مكتب النائب العام يتابع عن كثب

ومن جانبها، أصدرت النيابة العامة بيانا، أكدت فيه أن "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب، خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وتلقت النيابة العامة شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء 3 يوليو الجاري، التي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها، خلال نوفمبر 2016، لممارسة الرذيلة معها، وجارِ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

القومي للمرأة يتدخل

وتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتور مايا مرسي، صباح اليوم، ببلاغ إلى النائب العام في واقعة الطالب المتحرش بعد ظهور أكثر من حالة لفتيات وقعن ضحايا له بين تحرش واغتصاب واعتداء جنسي.

وأعلن المجلس القومي للمرأة متابعته عن كثب لتلك القضية المثارة حاليا على "السوشيال ميديا" في بيان له، وأكد المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، دعمه المطلق للفتيات الضحايا في سبيل أخذ حقوقهن، كما حثهن على تقديم بلاغات ضد هذا الشاب لردعه في أقرب فرصة، وكي يتمكن من أخذ كافة حقوقهن.