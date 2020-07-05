الامارات | مغني الراب كاني وست يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مغني الراب الأمريكي كاني وست ،وهو من أنصار الرئيس دونالد ترامب، ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة 2020 في تحد واضح لترامب ومنافسه الديمقراطي المفترض نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال وست على تويتر " علينا الآن تحقيق وعد أمريكا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان وست جادا في خوض انتخابات الرئاسة قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي تجري في الثالث من نوفمبر أو ما إذا كان قدم أي وثائق رسمية.

ولم ينته بعد الموعد النهائي لإضافة مرشحين مستقلين في الانتخابات في ولايات كثيرة.

وكان وست وزوجته المشهورة كيم كارداشيان قد زارا ترامب في البيت الأبيض . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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