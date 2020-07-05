5 حيل لمكياج النظارات

القاهرة - لايف ستايل
إن كنت تضعين النظّارات، فكيف تنسّقين مكياجك، وما هي الخطوات التي تقومين بها من أجل إظهار جمال عينيك من تحت زجاجة النظّارة؟
إليك بعض الحيل التي يمكن أن تظهر جمالك وتحافظ على مكياجك.
جعّدي رموشك: وفقاً لخبراء المكياج، يجب أن تكون رموشك مجعّدة، فالتّجعيد يمنعها من لمس زجاجة النظّارة.
دعّمي الكحل: إن كانت نظّاراتك سميكة، حاولي أن تدعّمي وتسمّكي كحل العين، واجعليه مدخّناً على خطّ الرمش. ولكن حذاري من إلقاء الظلال على المنطقة السّفلى من العين.
سمّكي الماسكارا: إنّ العدسات تعرقل قدرة الآخرين على رؤية عينيك، لذلك ضعي طبقة إضافية من الماسكارا أو الرموش الاصطناعيّة من أجل التركيز عليها.
اتركي البرق إلى حين تضعين العدسات اللاصقة: لا تُكثري من استخدام البلاش او المسمّر، فإنّ استعمال الكثير من البرق يُقيم منافسة بينه وبين النظّارات، لذلك استخدميها حين تضعين العدسات اللاصقة.
شفاه قويّة: من المهمّ جدّاً اقتران نظّارتك ببعضٍ من أحمر الشّفاه بالألوان الطبيعيّة، أو الباهتة، فذلك سيجعل كلّ تفاصيل وجهك متناسقة؛ وقليل من أحمر الشّفاه سوف يُبقي كلّ العيون عليك وعلى عينيك!
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