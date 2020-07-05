طريقة توريد الشفايف للعروس

تهتم كل صبيّة تستعد لحفل زفافها بالتفاصيل المختلفة لمظهرها، لاسيما الحصول على شفاه وردية ذات ملمس ناعم، والتي تمنحها شكلاً حيوياً وجذاباً، ولتبدو أجمل بعد ذلك من دون مكياج في شهر العسل، لأن جمال الشفايف يلعب دوراً كبيراً في جاذبية ملامحكِ.

ولهذا إليك أكثر من طريقة لتوريد الشفايف للعروس.

خليط الكركم والعسل والليمون

المكونات :

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة ليمون

ملعقة صغيرة عسل

طريقة تحضير الماسك:

اخلطي الكركم مع العسل والليمون.

ضعي الخليط على الشفاه واتركيه لمدة 5 دقائق.

يمكنكِ استخدامه مرة باليوم للحصول على شفاه وردية قبل زفافكِ.

خليط مسحوق الفراولة والعسل وزيت الزيتون

- 3 حبات فراولة مطحونة

- ملعقة صغيرة عسل

- قطرات زيت الزيتون

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طريقة تحضير الماسك:

اخلطي الفراولة مع زيت الزيتون والعسل وضعيه على الشفاه واتركيه.

يمكنكِ استخدامه أكثر من مرة في اليوم، واتركي باقي الخليط في الثلاجة.

خليط السكر البني وزبدة الشيا

المكونات:

ملعقة صغيرة سكر بني

ملعقة صغيرة زبدة الشيا

قطرات ماء ورد

طريقة تحضير الماسك:

ضعي المكونات مع بعضها البعض، ثم افركي الخليط بلطف على شفتيكِ

اُتركيه 5 دقائق، ثم امسحي شفتيكِ بقطنة ناعمة.

وكرري العملية مرتين أسبوعيًّا، لإزالة الجلد الميت والتخلص من التشققات، والحصول على اللون الوردي للشفاه بيوم أحلامكِ.

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