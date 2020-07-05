"القومي للمرأة" للفتيات المتحرش بهن: إحنا موجودين عشان نساعدكم

علاقات و مجتمع

قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس هو بيت كل فتاة وامرأة مصرية، لتلقي الشكاوى ومساعدتهن في حل مشاكلهن، مناشدة أهالي الفتيات المتحرش بهن من قبل شاب تقديم بلاغات للنائب العام ضده، "إحنا موجودين عشان نساعدك والولد اتقبض عليه والقانون في صفك".

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وأضافت "عبد المنعم"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك سرية في بلاغ الفتيات وسرية في تحركاتها "مش هنسمح بحد يشهر بيهم، إحنا بنطالبهم يقدموا بلاغ للنيابة أو يتواصلوا مع المجلس بالخط الساخن 15115 وإحنا معاهم قلبا وقالبا وهنساعدهم وهنستشيرهم قانونيا".

وأوضحت أن أكثر من فتاة تواصلت معهم، منهن من ستباشر التحقيق، ونشجع باقي الفتيات لتقديم بلاغات، "مفيش مبالغة من الكلام المتداول كلامهم زي المكتوب على السوشيال ميديا، مش كل التحرش كان عن طريق القوة ولكن كان فيه ابتزاز أكتر فيه فتاة كان عندها 14 سنة وقت وقوع الجريمة وكان المتهم في نفس السن أو أكبر شوية".

كانت النيابة العامة أصدرت بيانا، أكدت فيه أن "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب، خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مَن يدعى "أحمد بسام زكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.