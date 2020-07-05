الامارات | بطل السباق التهم 75 قطعة.. كورونا لم يمنع نيويورك من إقامة تحدي أكل النقانق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يمنع تفشي فيروس كورونا خطط إقامة تحدي "ناثان فيماس" السنوي لأكل النقانق، السبت، في كوني أيلاند بمدينة نيويورك الأمريكية بمناسبة يوم الاستقلال كما لم يمنع أبطاله الحاليين من الرجال والنساء من تسجيل أرقام قياسية جديدة.

وقال الفائز في فئة الرجال جوي تشيستنت إن نقل تحدي ناثان إلى مكان داخلي يتم فيه التحكم بالطقس لمنع انتشار فيروس كورونا منحه القوة الدافعة التي احتاجها للفوز. وعادة ما يتزاحم مئات المتفرجين لمشاهدة هذا الحدث.

وأضاف تشيستنت، الذي يبلغ وزنه 100 كيلو جرام، بعد المسابقة التي تبلغ مدتها عشر دقائق "هذه سنة مجنونة وأنا سعيد بتسجيل رقم قياسي".

وحطم تشيستنت (36 عاما)، ابن مدينة سان هوزيه في ولاية كاليفورنيا، رقمه القياسي السابق بالتهام 75 قطعة نقانق.

وكان رقمه القياسي السابق 74. وتجاوز تشيستنت منافسيه الأربعة بفارق كبير.

وفي فئة السيدات، تصدرت السباق البطلة ميكي سودو من تورينتجتن بولاية كونيتيكت، ويبلغ وزنها 60 كيلوجراما، متفوقة على أربع متسابقات أخريات بالتهام 48.5 قطعة نقانق. وحطمت سودو رقمها القياسي السابق البالغ 41 قطعة والرقم القياسي للنساء وهو 45.

وتُجرى مسابقة كوني أيلاند في الرابع من يوليو منذ أن افتتح ناثان هاندويركر مطعمه العالمي الشهير على شاطئ البحر في عام 1916، وفقا لما ذكرته رابطة (ميجور ليج إيتنج) المعنية بتنظيم وإدارة المسابقات المرتبطة بالأطعمة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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