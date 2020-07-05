النجمة غابرييل يونيون تلهمكِ تسريحات لا حدود لها

النجمة غابرييل يونيون، تشتهر بحبّها لا بل بولعها في تجديد تسريحات شعرها باستمرار، بما يضمن لها اطلالات متألّقة أمام العدسات، وبعيدة من الملل. لذلك، نجدها لا تتوانى عن اعتماد تسريحات بالشعر الطويل أو القصير، بالشعر المالس أو المجعّد. ما يميّزها هو حبّ التجديد، والحرص دومًا على اختيار ما يليق بشكل وجهها، ونوعيّة شعرها.

لذلك، فإنّ النجمة غابرييل يونيون قادرة بلا شكّ على أن تلهمكِ تسريحات لا حدود لها. فما من أسلوب التسريحات، لم تجرّبه إلى الآن. هذا يعني أنّه إذا كنتِ تبحثين عن تسريحة تليق بالشعر الأسود، فإليكِ الإجابات المضمونة.

الملاحظ عمومًا في تسريحات هذه النجمة هو الآتي:

الشعر الطويل:

أثبتت النجمة غابرييل يونيون، أنّ الشعر الطويل يليق بها، ويُبرِز أنوثتها. لذلك، رأيناها مرارًا على السجادات الحمراء، تعتمد تسريحات متنوعة بالشعر الطويل. فتارةً يكون شعرها أملس، وطورًا مزيّنًا بتموّجات عريضة، أو حتى متجعّدًا مع حجم كبير.

كذلك، بدت متألّقة بـتسريحة ذيل الحصان مع الشعر المرفوع من الأمام، على طريقة النجمة الفرنسيّة بريجيت باردو.

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الشعر القصير:

أطلّت غابرييل يونيون بالعديد من الـتسريحات بالشعر القصير. من قصّة البيكسي التي اعتمدتها العديد من النجمات العالميّات، وصولًا إلى قصّة الكاريه القصيرة. في كلّ خياراتها، تحرص على انتقاء ما يتناسب مع شكل وجهها المدوّر. أقدمت على قصّ شعرها، بحثًا عن التجديد والتخلّص من ذاك الاكتئاب المزعج الذي يصيبها أحيانًا بسبب المناخ والأجواء الملبّدة بالغيوم. وقد نجحت في خيارها، إذ حصلت على اطلالة جديدة، ومتألّقة، ومفعمة بالحيويّة.

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