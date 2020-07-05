رسم الايلاينر الغرافيكي يبرز بقوّة في إطلالات النجمات في الآونة الأخيرة

تماماً مثلما تتبدّل صيحات الموضة، تختلف أيضاً صيحات الجمال من موسم إلى آخر، لتتماشى مع كل السيّدات مهما كان ذوقهنّ. رسم الايلاينر الغرافيكي مثلاً، هو من بين الموديلات الرائجة جدّاً، وهو يتناسب مع صاحبات الستايل الجريء والمشاكس. صحيح أن هذه الصيحة ليست بجديدة، لكنّها برزت بقوّة في الآونة الأخيرة في لوكات النجمات والبلوغرز. في هذا المقال، سنعرض أبرز صورهنّ، لتستوحي منهنّ وتعتمدي أنتِ أيضاً رسم ايلاينر غرافيكي للوك ملفت وجريء!

رسم الايلاينر الغرافيكي في إطلالات النجمات والبلوغرز

نجمات وبلوغرز عدّة لجأن إلى رسم ايلاينر غرافيكي، الذي يمتدّ على كامل الجفن المتحرّك بشكلٍ مقوّس ويتصّل بخطّ آخر ممتدّ على كامل خطّ الرموش. بعض النجمات لجأنَ إلى هذا الموديل باللون الأسود تماماً مثل هيفاء وهبي. هذه الأخيرة لجأت إلى هذا الرسم في لوكين مختلفين، في الإطلالة الأولى اعتمدت جرافيك ايلاينر مع ظلال عيون باللون الأصفر. يمكنكِ أن تزوري يوتيوب جمالكِ، لمشاهدة كيفية القيام بمكياج عيون Haifa Wehbe. أمّا في اللوك الثاني، فاعتمدت هذا الرسم مع ايشدو فاتح. من جهتها، لجأت أيضاً سيرين عبد النور إلى رسم ايلاينر غرافيكي أتى على شكل خطّين متوازيين. أمّا بسمة بوسيل، فاعتمدت الايلاينر الغرافيكي مع إضافة لمسة مرحة إذ اقترن بالنقاط الملفتة.

من ناحية أخرى، نجمات وبلوغرز أخريات اعتمدنَ جرافيك ايلاينر بألوان مرحة. دلال الدوب اختارت مثلاً ايلاينر غرافيكي باللون الزهري كما واعتمدت معه ظلال عيون برّاق منحها لوك ملفت ومنعش في الوقت نفسه. أمّا مايا أحمد، فطبّقت رسم ايلاينر غرافيكي مزج ما بين اللون الأسود والأصفر. التدرّج الأخير أضاف لمسة من العصرية والمرح إلى المكياج.

طريقة رسم الايلاينر الغرافيكي

الخطوة رقم 1: بعد تطبيق الكونسيلر، قومي بوضع ظلال عيون باللون البنّي على الجفن الثابت.

الخطوة رقم 2: طبّقي على الجفن المتحرّك آيشدو بلون ملفت مثل الأصفر، ظلال عيون برّاق أم غيره. كما يمكنكِ أن تقتصري على ايشدو بلون هادئ مثل البيج وغيره.

الخطوة رقم 3: ارسمي خطّاً رفيعاً بواسطة آيشدو باللون البنّي على طيّة الجفن. كما طبّقي خطّ آخر على خطّ الرموش ويتّصل بالخطّ الذي قمتِ بتطبيقه في وقت سابق. هذه الخطوط سوف تكون بمثابة تجربة لتساعدكِ في تطبيق الخطوة التالية من رسم الايلاينر الغرافيكي.

الخطوة رقم 4: حدّدي بواسطة الايلاينر الخطّ الرفيع (على الجفن المتحرّك وعلى زاوية العين الخارجية) الذي سبق وأن رسمته بواسطة الآيشدو.

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نصيحتنا لكِ: الجئي إلى قلم أيلاينر سائل (Feutre) ذي ريشة رفيعة تساعدكِ في رسم الخطّ بشكلٍ دقيق. كما تجنّبي فتح وتغميض عينكِ بهدف عدم الوقوع في مشكلة تلطّخ الآيلاينر. من المفضّل ترك عينكِ مغلقة لبضع دقائق كي يجفّ الآيلاينر.

الخطوة رقم 5: طبّقي الايلاينر على خطّ الرموش وقومي بتحديد مدمع العين.

الخطوة رقم 6: طبّقي ظلال عيون تحت العين وطبّقي لون كحل بيج داخل العين.

الخطوة رقم 7: طبّقي الهايلايتر أسفل الحواجب للمسة مضيئة.

الخطوة رقم 8: مكياج عيونكِ الجميل لن يكتمل سوى بتطبيق الماسكارا! لا تنسي هذه الخطوة لتزيدي عينيكِ جاذبيّة مميّزة. يمكنكِ أيضاً طبّقي الرموش الإصطناعيّة ووضع الماسكارا لرموش طويلة وملفتة

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