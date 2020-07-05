7 منتجات تحمي شعركِ من حرارة أدوات التصفيف وتمنع تساقطه

بهدف الحصول على خصلات طويلة، صحية وكثيفة، لا بدّ لكِ من حماية شعركِ من كل العوامل الضارة، أهمها حرارة أدوات التصفيف. تجفيف الشعر على حرارة مرتفعة جداً، يؤدي مع مرور الوقت إلى تلف البصيلات، الحدّ من إفراز الزيوت الطبيعية وتساقط الخصلات. لذلك، واحدة من أفضل الطرق لتجنّب كل هذه المشاكل هي اللجوء إلى منتجات تعرف بـHeat Protector، تحمي الخصلات من الحرارة العالية. إليكِ في ما يلي 7 مستحضرات لتختاري الأنسب لكِ.



TRESEMMEÉ Thermal Creations Heat Protectant Spray for Hair

شعر كثيف روتين العناية بالشعر جفاف حرارة عالية سشوار فير تساقط الشعر تريسامي

سبراي تريسامي هذه هي مخصصة لحماية الشعر من الحرارة، كما تحتوي على مجموعات فيتامنيات مغذية للحفاظ على رطوبة الخصلات. كل ما عليكِ فعله هو رشها على الخصلات بعد الإستحمام، قبل تجفيفها وبالتالي ستتمكنين من تسريحها بطريقة أفضل وأسرع.

KÉRASTASE Blond Absolu Heat Protecting Serum

شعر كثيف روتين العناية بالشعر جفاف حرارة عالية سشوار فير تساقط الشعر كيراستاس

يحتوي سيروم كيراستاس على حمض الهيالورونيك ومضادات الأكسدة الآتية من مستخلص الأزهار. يعالج هذا المنتج جفاف الشعر وتقصفه، كما يحميه من حرارة السشوار والفير. عليكِ تطبيقه على الشعر بالكامل قبل تجفيفه وعلى الخصلات فقط بعد تسريحه.



PANTENE Pro-V Gold Series Thermal Heat Protector Infused with Argan Oil

شعر كثيف روتين العناية بالشعر جفاف حرارة عالية سشوار فير تساقط الشعر بنتين

تحتوي تركيبة بلسم بانتين على زيت الأركان الذي يساعد الخلايا على النمو ويجعل شعركِ أطول وكثيف أكثر. يمكنكِ استخدامه خلال الإستحمام وبالتالي سيحمي شعركِ من الحرارة المرتفعة عند تصفيفه.

OGX Protecting + Silky Blowout Quick Drying Thermal Spray

شعر كثيف روتين العناية بالشعر جفاف حرارة عالية سشوار فير تساقط الشعر او جي اكس

يساعد سبراي او جي اكس على تجفيف الشعر بسرعة، لكن من دون أن يمتص الزيوت المرطبة والمغذية. انثري بعد القطرات منه على أطراف الخصلات وسرّحيها بالفرشاة لكي تتوزع تركيبته على كامل الشعر.

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MOROCCANOIL Perfect Defense Heat Protectant

شعر كثيف روتين العناية بالشعر جفاف حرارة عالية سشوار فير تساقط الشعر موريكون اويل

سبراي موروكان اويل يحتوي أيضاً على زيت الأركان المرطّب. هو مناسب لكافة أنواع الشعر، إذ يحميه من حرارة أدوات التصفيف ويمنع تساقطه. يمكنكِ تطبيقه على الخصلات المبللة ومرّة أخرى عندما تجف.

ALTERNA HAIRCARE Leave-In Heat Protection Spray

شعر كثيف روتين العناية بالشعر جفاف حرارة عالية سشوار فير تساقط الشعر التيرنا هيركير

سبراي التيرنا هيركير هو منتج طبي يساعد على خلق طبقة خفيف على الشعر لتشكل عائق أمام الحرارة وتمنع امتصاصها. يحتوي هذا السبراي على مستخلص الكافيار، دهون مغذية والاوميغا 3. بعد تجفيف الشعر بالمنشفة المناسبة، انثري بعض القطرات على الخصلات بالكامل قبل تصفيفها.

DRYBAR Hot Toddy Heat Protectant Lotion

شعر كثيف روتين العناية بالشعر جفاف حرارة عالية سشوار فير تساقط الشعر دراي

كريم دراي بار لا يحمي الخصلات فقط من حرارة أدوات التصفيف، بل أيضاً من أشعة الشمس ما فوق البنفسجية. هو يحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية والزيوت الطبيعية التي ترطب، تغذي البصيلات وتمنع تقصف الشعر.

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