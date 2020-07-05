أفضل أنواع الزيوت التي يجب استخدامها

من المعروف أن الزيوت الطبيعية تلعب دوراً مهماً في ترطيب الشعر، تقويته وجعله صحياً. عادةً يتمّ استخدام زيت الشعر قبل الاستحمام وهو ما يعرف بحمام زيت، من أجل المحافظة على رطوبة الخصلات وإطالتها. لكن هل كنتِ تعلمين أنّه بإمكانكِ أيضاً استخدام الزيوت قبل السشوار؟ من هنا، سنكشف لكِ عن فوائد الزيت قبل السيشوار، افضل الأنواع التي يجب استخدامها وكيفية تطبيقها بالطريقة الصحيحة على الخصلات.

1- فوائد تطبيق الزيت قبل السشوار

بإمكانكِ تطبيق زيوت الشعر قبل السشوار، سواء كانت طبيعية أم من خلال منتج، لأنّّها:

تعمل كواقي ضد الحرارة المرتفعة الناتجة عن السشوار.

تؤمّن للخصلات الترطيب اللازم خصوصاً لصاحبة الشعر الجاف، ما يساعد في حماية الشعر من التلف والتقصّف مع مرور الوقت.

تجعل الشعر ناعماً وسهل التصفيف.

2- ما هي افضل الزيوت لاستخدامها قبل السشوار؟

من المفضّل اللجوء إلى أنواع معيّنة من زيت الشعر قبل السشوار، إذ أن بعض الزيوت لا تحتوي على كمية كافية من الترطيب الذي يحتاجه شعركِ. ننصحكِ باستخدام الزيوت التالية:

زيت جوز الهند

فوائد زيت جوز الهند للشعر

- يعالج تساقط الشعر.

- يعمل على ترطيب فروة الرأس والتخفيف من التعرّق.

- يحافظ زيت جوز الهند على رطوبة الشعر ونعومته، ويجعله لامعاً وصحياً.

- تعمل الأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند كمضاد طبيعي فعّال للقشرة.

- يحسّن الدورة الدموية في الشعر، ويقوّي جذور الخصلات.

يساعد زيت جوز الهند في حماية الشعر من الحرارة المرتفعة جرّاء السشوار.

- يمنح الرطوبة للشعر المجعّد ويعالج التقصف.

زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون للشعر

- يساهم زيت الزيتون في إطالة الشعر لأنه غنيّ بالفيتامين هـ الذي يحارب التساقط، كما ينشّط الدورة الدموية ويقوّي البصيلات.

- يحتوي زيت الزيتون على مواد مضادة للأكسدة تساهم في ترطيب الشعر وتغذيته من الجذور.

- يعد زيت الزيتون مضاد للبكتيريا، مما يوفّر الحماية للشعر وفروة الرأس من كل الالتهابات الجلدية.

- يساعد زيت الزيتون في حماية الشعر من أضرار حرارة السشوار.

- يحمل زيت الزيتون خصائص مضادة للفطريات، مما يجعله قادر على إزالة قشرة الشعر ومنعها من التجدّد مرة أخرى.

- زيت الزيتون يجعل الشعر أكثر نعومة بفضل الرطوبة التي يوفّرها للشعر والتي تدوم لفترة طويلة، كما يضيف اللمعان للشعر.

زيت اللوز الحلو

فوائد زيت اللوز الحلو للشعر

- يحتوي زيت اللوز الحلو على مضادات للأكسدة، الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تغذّي الشعر وتساهم في علاج التلف والتقصّف.

- يمكن استخدام زيت اللوز الحلو للشعر لتنعيمه، إذ يحتوي على نسب عالية من البروتينات والفيتامينات أ، ب وهـ.

- يعمل زيت اللوز الحلو على تغذية الشعر من جذوره لجعله ناعماً حيوياً.

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- يعمل على حماية الشعر من الحرارة المرتفعة جرّاء السشوار.

- يعزز زيت اللوز الحلو نمو الشعر ويعالج فروة الرأس الدهنية.

زيت الارغان

فوائد زيت الارغان للشعر

- يحتوي زيت الارغان على الفيتامين E إضافةً إلى الأحماض الدهنيّة مثل الأوميغا 3 والأوميغا 9. هذه المكوّنات تعلب دوراً مهمّاً في تغذية بصيلات الشعر والتخلّص بالتالي من مشكلة تساقط الشعر لتعزيز نموّ الخصلات بطريقة صحيّة.

- يحتوي زيت الارغان على خصائص مرطّبة لذا إنّه من افضل العلاجات لمحاربة الشعر الجاف وتنعيمه. كذلك، يساعد هذا الزيت في معالجة الشعر الخشن وذلك بفضل احتوائه على الفيتامين E.

- يحمي زيت الأرغان الشعر من حرارة السشوار.

- بفضل قدرته على ترطيب الشعر وتنعيمه، يساعد زيت الارغان أيضاً في منح الشعر لماعية لا مثيل لها.

زيت الافوكادو

فوائد زيت الأفوكادو للشعر

- بسبب احتوائه على كمية ألياف مرتفعة، يقوم زيت الأفوكادو بترطيب الشعر بشكل فعّال ويزيد من نعومته، لذلك ينصح به لأصحاب الشعر المجعّد والجاف.

- يساعد زيت الأفوكادو على زيادة نمو الشعر ومنع تساقطه.

- يحمي زيت الأفوكادو الشعر من حرارة السشوار والفير.

- زيت الأفوكادو يخفّف الحكّة، كما يحدّ من ظهور القشرة على فروة الرأس.

زيت بذور العنب

فوائد زيت بذور العنب للشعر

زيت بذور العنب يوقف إنتاج هرمون الـDHT في الجسم وهو السبب الرئيسي وراء تساقط الشعر.

يحمي الشعر من حرارة السشوار والفير.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ما يساعد في ترطيب فروة الرأس.

يعزّز البروتين في الشعر لخصلات قوية وصحية.

يحارب القشرة.

3- الطريقة الصحيحة لتطبيق الزيت قبل السشوار

ضعي كمية قليلة من الزيت على يديكِ وافركيهما حتى يسخن المكوّن. دلّكي به شعركِ من الجذور حتى الأطراف قبل استخدام السشوار. بإمكانكِ أن تطبّقي الزيت على الشعر الرطب أو الجاف.

4- نصائح عامة عند تطبيق الزيت قبل السشوار

ضعي كمية قليلة من الزيت على الشعر، حتى لا تحصلي على خصلات ملبّدة. في حال أكثرتِ من المنتج، قومي بتمشيط شعركِ جيداً حتى يتوزّع الزيت بشكل متساوِ.

من المفضّل تجربة الزيت على خصلة واحدة عند استخدام السشوار، حتى تتأكّدي أن الحرارة مع الزيت لن يؤذيا شعركِ. طبعاً يجب أن تكون الحرارة بدايةً منخفضة.

بإمكانكِ أيضاً استخدام منتجات للشعر تحمي الخصلات من حرارة السشوار

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