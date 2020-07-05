من اجل معرفة اتيكيت ترتيب طاولة الطعام بالصور اعرفي ان هناك العديد من الافكار التي تجعل من المائدة مهجة العين قبل المذاق، لان اناقة المائدة جزء من نجاحها . وبعد اتيكيت فوط السفرة واتيكيت الاكل بالشوكة والسكين، حان وقت ترتيب المائدة من خلال ثلاثة طرق!

اعداد مائدة غير رسمية

يمكنك اعدادها عبر طريقتين، الاولى يتم وضع جميع الأواني على منديل، حيث يتم وضع منديل على اليسار مع الشوكة، والسكين والملعقة على رأس منديل او يتم وضع المنديل الى اليسار مع شوكة يستريح فوقها. على يمين الصحن يوجد السكين وملعقة (إذا لزم الأمر) مضبوطة على يمين السكين. يوضع كوب الماء فوق السكين أو بزاوية 45 درجة على يمين السكين

اعداد مائدة نصف رسمية

يجب هنا الاهتمام باختيار الأواني الزجاجية، وهذا النوع من الاتيكيت مناسب لحفل العشاء الكلاسيكي. اما أواني الحلوى إما أن تُخرج مع الحلوى أو توضع فوق الإعداد أثناء الوجبة بأكملها. إذا تم ضبط الوجبة بأكملها ، يتم وضع الشوكة بحيث يشير المقبض إلى اليسار ووضع الملعقة فوق الشوكة ويواجه المقبض جهة اليمين. يوضع سكين الزبدة على صفيحة الزبدة مع توجيه الشفرة نحو العشاء، ويتم وضع مقبض سكين الزبدة بحيث يشير الى اليمين. هذا يجعل من الأسهل على عائد اليد اليمنى التقاط السكين في يدهم اليمنى.

اعداد مائدة نصف رسمية

يضع بعض المضيفين الشوكة أعلى منديل لتوفير مساحة في الإعداد أو للحفاظ على أشياء أكثر قليلاً عارضة. يشعر مضيفون آخرون أن هذا لا يتماشى مع فكرة أن كل عنصر يجب لمسه فقط عندما يتم استخدامه.

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اعداد مائدة رسمية بامتياز

نتحدث هنا عن وجبة مكونة من أربعة أطباق (بما في ذلك الحلوى) او وجبة من خمسة أطباق (بما في ذلك الحلوى وإضافة طبق المحار). هناك العديد من الاختلافات التي يمكن أن تتناولها وجبة متعددة الدورات عندما يتعلق الأمر بالإعداد. يمكن تقديم الحساء بين سلطة والطبق الرئيسي، مما يحرك الملعقة بين السكاكين ، ويمكن أن يكون هناك حساء ومشروب ساخن ، مما يعني استخدام ملعقتين. يجب وضع المنديل على اليسار أو وضعها في وسط الشاحن

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