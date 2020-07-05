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ماما
نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، رسالة على حسابها الشخصي "فيس بوك"، تحمل دعوات وأمنيات بذهاب الحزن وتقريب الفرح.
وكتبت: "اللهم باعد بيني وبين يوم يحدث فيه ما لا أستطيع تحمله، وباعد بيني وبين قدر يصعب علي تقبله وقرب بيني وبين فرحة قلبي يا الله".
يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تتواجد بالعناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا، تحت جهاز التنفس الصناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة رجاء الجداوي في رسالة غامضة: اللهم باعد بيني وبين قدر يصعب تقبله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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