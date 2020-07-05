ابنة رجاء الجداوي في رسالة غامضة: اللهم باعد بيني وبين قدر يصعب تقبله

ماما

نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، رسالة على حسابها الشخصي "فيس بوك"، تحمل دعوات وأمنيات بذهاب الحزن وتقريب الفرح.

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وكتبت: "اللهم باعد بيني وبين يوم يحدث فيه ما لا أستطيع تحمله، وباعد بيني وبين قدر يصعب علي تقبله وقرب بيني وبين فرحة قلبي يا الله".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تتواجد بالعناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا، تحت جهاز التنفس الصناعي.