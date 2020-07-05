أخصائي أطفال: تطعيم شلل الأطفال بالحقن أفضل من النقاط

صحة

قال الدكتور محمد نبيل طه، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن منظمة الصحة العالمية أوصت مؤخرًا بحملة جديدة لتطعيم الأطفال من هم أقل من سن الـ5 سنوات، وتحديداً مواليد 1 يناير 2016 وحتى 23 مارس 2020، مشيرًا إلى أن التطعيم الجديد ضد شلل الأطفال سيكون عبر الحقن الحديثة التي وصلت مصر مؤخرًا.

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وأضاف "طه"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن التطعيم الجديد يأتي في شكل حقن، وليس النقاط الحمراء التي كانت تؤخذ عن طريق الفم للأطفال، والتي اعتاد عليها كل الأجيال السابقة.

وذكر أن إصابة الأطفال بارتفاع درجة الحرارة ليس دليلًا على إصابتهم بفيروس كورونا كما أشيع مؤخرًا.

وأكد أنه بات لزامًا على الأمهات الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما يُمنع خروج الأطفال في الأماكن المكتظة بالأشخاص، مشيرًا إلى أنه حال احتك الأطفال بأشخاص غريبة وعانوا في أعقاب ذلك من ارتفاع بدرجات الحرارة أو أعراض البرد، فإن عليهم استشارة الطبيب والالتزام بالمنزل، مع تجنب الأشعة المقطعية لأنها تشكل خطورة كبيرة، ويُفضل عدم إجرائها إلا للضرورة وباستشارة الطبيب.