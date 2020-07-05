تعرف على فوائد ركوب الدراجات للتخلص من دهون البطن

صحة

مع انتشار جائحة كورونا، والخوف من الإصابة بالفيروس القاتل، نبحث عن الخيارات الآمنة التي تساعد على خسارة الوزن ومنها ركوب الدراجات.

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ويقلل ركوب الدراجات من دهون البطن، طالما أنك تمارس هذه الرياضة بانتظام ولفترة كافية، ولا يجب أن تقل مدة ركوب الدراجة والتمارين الرياضية الأخرى عن 30 دقيقة على الأقل في اليوم للتخلص من الكرش، ويشمل ذلك أيضاً المشي واليوجا والرقص في المنزل.

ويساعد تمرين ركوب الدراجات على حرق المزيد من السعرات الحرارية وفقدان المزيد من دهون البطن، وفق ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

وستكون عملية التمثيل الغذائي مرتفعة خلال الـ 12 ساعة القادمة، مما يعني حرق سعرات حرارية إضافية على مدار اليوم.