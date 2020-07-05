صفاء سلطان بإطلالة تمزج بين دمشق وباريس.. والفنانة متفاجئة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في كل إطلالة لها تشغل المشاهدين والمتابعين بجمالها وأناقتها وحضورها، وفي كل جلسة تصوير تنتقي الموضوع والعنوان وتختار تصميما مختلفا، وهذا ما فعلته الفنانة السورية صفاء سلطان في آخر إطلالة نشرتها عبر فيسبوك وإنستغرام.

تميزت سلطان بفستان باللون "التركواز" طويل الأكمام وبربطة ومظهر كلاسيكي، وهي تسير في أحد شوارع العاصمة السورية وتحديدا في مدينة دمشق القديمة ذات الجمال الأخاذ؛ ما جعل استخدام الموسيقى الفرنسية ضمن الفيديو وإطلالتها كسيدة كلاسيكية يوحيان للمشاهد بأنها تسير في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

وفي تصريح خاص لموقع "فوشيا" أعربت صفاء سلطان عن سعادتها بهذه الإطلالة التي حملت توقيع الستايلست هبة كنعان وخبيرة التجميل لينا عكسوري وتصوير وسيم محمد، مشيرة إلى أهمية أن يطل الفنان على جمهوره ومحبيه بإطلالات مختلفة وبعيدة عن الكاركاتيرات التي يقوم الفنان بتقديمها في الأعمال الدرامية.

وأعربت سلطان عن تفاجئها بلون الفستان الذي ظهرت فيه للمرة الأولى لكونها لا تقوم باقتنائه في حياتها الخاصة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع الستايلست هبة كنعان لتقديم إطلالة جديدة لها علاقة بالأجواء الباريسية الكلاسيكية، مبينة أنه تم اختيار دمشق القديمة للتصوير من أجل المزج ما بين الحضارة السورية العريقة وبعض العطورات الباريسية.

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دراما 2020

يشار إلى أن الفنانة صفاء سلطان ظهرت في رمضان الفائت من خلال مسلسل "الحرملك" بجزئه الثاني للمخرج تامر إسحاق وتأليف سليمان عبدالعزيز، بشخصية "هدية" التي يدخل في حياتها عدة أشخاص بعد موت زوجها لتصبح متمردة وتنتقل من مرحلة الاستسلام إلى مرحلة التمرد، لينتهي بها المطاف إلى الموت شنقا مع نهاية العمل.

كما أطلت سلطان من خلال المسلسل البدوي الأول لها "رياح السموم" للمخرج سائد بشير الهواري وتأليف سليمان أبو شارب، بشخصية "غصايب" التي تتزوج الشيخ "حماد" رغما عنها؛ ما يقود لخلافات دائمة فيما بينهما، وما يشغلها لاحقا هربها إلى عشيرة خالها "الشيخ عواد" ونتيجة لذلك تستعر المشاكل بين العشيرتين.

بالإضافة لظهورها ضمن المسلسل الكوميدي الناقد "ببساطة" بجزئه الثاني للمخرج تامر إسحاق وتأليف مجموعة من الكتاب، حيث ظهرت بكاركتيرات مختلفة ضمن عدة لوحات إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم السوريين منهم الفنان باسم ياخور، رنا شميس، محمد الأحمد، فادي صبيح، هبة نور، محمد حداقي، وغيرهم العديد.