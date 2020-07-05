توقعات الأبراج اليوم 5-7-2020: نصيحة للحمل ومفاجأة للعذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل

امنح نفسك قسطًا من الراحة، خذ بعض الوقت للتخلص من مخاوفك اليومية، الاسترخاء أفضل طريقة لقضاء اليوم.

برج الثور

اهرب من واقعك الحالي واستكشف نفسك، وارتق بأحلامك لأبعد حدود ممكنة.

برج الجوزاء

أسلوبك المقنع يكفيك لإيصال الناس إلى ما تريد، يجب أن تكون على استعداد لقبول اللوم على الفشل وكذلك الثناء على النجاح.

برج السرطان

لا تدع التردد يتسبب في إبطاء انجازاتك وأفكارك.. في الوقت نفسه، لا تنظر إليه على أنه شيء سلبي.. استمتع طالما أنك على استعداد لتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالك.

برج الأسد

لن تتحقق أحلامك ما لم تؤمن بها وتتصرف بناءً عليها، لا أحد سيفعل ذلك من أجلك.

برج العذراء

إذا كنت تنزعج من بعض الأشخاص بشأن مظهرك اليوم، فلا داعي للقلق، لديك الحق في أن تعيش حياتك بالطريقة التي تريدها.

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برج الميزان

هناك قوى هائلة في العمل تساعدك على تحقيق أهدافك.. ستكون في مزاج جيد طوال اليوم.

برج العقرب

لا تقلق إذا لم تبدو خطتك منطقية لدي الآخرين.. اقتصر قلقك على ما تريده وكيفية الحصول عليه.

برج القوس

أمامك فرصة مذهلة في أن تخطو خطوات كبيرة في عالم الإبداع.. اختر أداة موسيقية أو تصفح متجر موسيقى عبر الإنترنت.

برج الجدي

لا تعتقد أن كل شيء في الحياة يجب أن يكون عقلانيًا بشكل تام.

برج الدلو

اليوم ستجد قدرًا كبيرًا من القوة في عواطفك، ليس لديك ما تخسره باتباع قلبك.

برج الحوت

قد تكون الأمور مربكة قليلاً بالنسبة لك اليوم، لا تشعر أنك بحاجة لفهم كل شيء.. ويجب ألا تتردد في أخذ زمام المبادرة دائما.