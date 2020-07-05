للحوامل.. تمارين تفيدك في تغيير وضع الجنين استعدادًا للولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

يلعب وضع الجنين دور كبير في تسهيل عملية الولادة، وتجنب التعرض للخطر، ويعد الوضع الأنسب هو أن تكون رأس الطفل للأسفل خاصة أنها أكبر وأشد جزء من الجسم يمر عبر قناة الولادة وعندما يخرج الرأس من جسم المرأة، فإنه عنق الرحم يمتد مما يسهل على بقية الجسم تتبعه، عكس باقي جسمه، وعندما يكون الوضع منعكس هنا تكمن المشكلة.

وهناك بعض التمارين المفيدة التي يمكن اللجوء إليها لتغيير وضع الجنين.

لقراءة المزيد..اضغط هنا