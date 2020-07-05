لا تتوقعها.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

اعتدنا إضافة الثوم في بعض الأكلات التي نطهيها، ولكن يختلف الأمر عندما يتم تناوله منفصلاً، ربما ينفر البعض منه بسبب رائحته أو مذاقه، ولكن هناك العديد من الفوائد؛ لتناول الثوم تجعلك تتغاضى عن طعمه أو رائحته، نستعرضها لكم، وفقاً لموقع the list.

- يخفض ضغط الدم

المركبات النشطة في الثوم قادرة على حماية الجسم من ارتفاع ضغط الدم الذي يُعد السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، كما يتم تحويل مادة الكبريت الموجودة في الثوم بواسطة خلايا الدم الحمراء إلى غاز كبريتيد الهيدروجين، الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية، والتي بدورها تساعد على تنظيم ضغط الدم، ولتحقيق ذلك تناولْ أربعة فصوص يومية من الثوم.

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- يعزز الجهاز المناعي

الثوم له خصائص المضادات الحيوية، حيث أجريت تجارب وتم وضعه في أنابيب الاختبار ومشاهدة قدرته على قتل الخلايا السرطانية، ووجدت دراسة لأكثر من 40،000 امرأة في منتصف العمر أن أولئك الذين يستهلكون الثوم بانتظام، فضلا عن الفواكه والخضروات الأخرى، كان 35% أقل خطر الإصابة بسرطان القولون، ضعْ فصًا بين أسنانك، ثم ابتلعه بكوب من الماء.

- علاج نزلات البرد

يساعد على منع نزلات البرد عن طريق زيادة المناعة، جرعة يومية واحدة تقلل من فرصك إصابتك بنسبة تصل إلى 63%، وفي حالة إصابتك بالفيروس، فإن الثوم يساعدك على تقليل مدة المرض.