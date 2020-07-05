الامارات | اتفاق نهائي بين ورثة المغني الفرنسي جوني هاليداي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق نهائي بين ورثة المغني الفرنسي جوني هاليداي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت ليتيسيا هاليداي، أرملة المغني الفرنسي الراحل جوني هاليداي، مع ابنته لورا ونجله دافيد، إلى اتفاق أعلن عنه أول من أمس، يضع حداً للنزاع القضائي المستمر بينهم منذ عامين على ميراث نجم الروك الذي توفي عام 2017.

وأعلن محامي ليتيسيا التوصل إلى «اتفاق نهائي» بين أرملة المغني الراحل وابنته لورا سميت التي كانت أول من لجأ إلى القضاء للطعن في الوصية التي حررها النجم الراحل في الولايات المتحدة. وكان دافيد هاليداي ولورا سميت قد دخلا قبل عامين في نزاع قضائي مع أرملة والدهما، وهي زوجته الثالثة، للحصول على حصتهما من ميراثه، إذ اعتبرا أن الوصية حرمتهما منها. وفي هذه الوصية العائدة لعام 2014، منح النجم الراحل كامل ثروته لأرملته ولابنتيه منها جاد وجوي، من دون أن يخصص أي حصة لدافيد ولورا. وتقدّر قيمة ثروة جوني هاليداي بعشرات الملايين من اليوروهات، وتشمل أملاكاً عقارية وسيارات فارهة وحقوق 1160 أغنية وعائدات أسطواناته.

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