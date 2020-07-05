الامارات | «أبوظبي للفنون» تدشن أول معرض فني افتراضي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة أبوظبي للفنون أول معرض فني افتراضي يضم أعمالاً إبداعية لمواهب ناشئة ومستقلة، وأخرى واعدة تعكس خصوبة وتنوع الحضارات. وأشار مؤسِّس ورئيسم ؤسسة أبوظبي للفنون، الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، إلى أن المعرض المرئي الأول لمؤسسة أبوظبي للفنون اجتذب عدداً كبيراً من المشاركين، بلغ عددهم 1800 مشترك من جميع أنحاء العالم، حتى يبرزوا مواهبهم عبر المنصة الجديدة. ويوفر المعرض للمشاركين ركناً لعرض إبداعاتهم التي تشمل اللوحات والمنحوتات والتصاميم المختلفة، ويتيح للزائر أيضاً فرصة التجول للاطلاع على هذه المعروضات، وأضاف الدكتور السويدي: «تسعى مؤسسة أبوظبي للفنون لتحقيق التبادل الثقافي بين الجنسيات والدول، حيث تتيح هذه المنصة التي تجمع ثقافات متعددة فرصة للتحاور والتبادل الفني والثقافي والمعرفي بين الدول». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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