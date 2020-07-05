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الامارات | نصب تذكاري في موسكو تكريماً لعمال توصيل الطلبات

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موسكو - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي الأطباء والممرضون بإشادة لجهودهم في احتواء فيروس «» بالعاصمة الروسية موسكو، لكن نصباً تذكارياً أزيح الستار عنه، أول من أمس، أقيم لتكريم فئة أخرى مختلفة هذه المرة، كان أفرادها في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس وهم عمال توصيل الطلبات.

ويبلغ ارتفاع هذا النصب نحو ثلاثة أمتار، وهو عبارة عن قطعة من المعدن يتوسطها تجويف على شكل رجل، وصممه الفنان أليكسي جاريكوفيتش .

وكتب على النصب «مهدى إلى هؤلاء الذين جعلوا العزل الذاتي ممكناً».

وقال سيرجي جوريكوف، الذي يعمل في خدمة التوصيل في سلسلة سوبرماركت «أزبوكا فكوسا»، إن «هذا النصب يشعرني بالفخر بالتأكيد. لم أر أو أسمع قط في حياتي عن افتتاح نصب تذكاري لعمال التوصيل. إنه أمر رائع جداً».

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وشهد نظام العزل الذاتي الصارم في موسكو عدم خروج السكان من منازلهم، مع استخدام كثيرين منهم خدمات التوصيل من السوبرماركت والمطاعم، للحدّ من تعرّضهم للفيروس.

واعتمدوا على عمال توصيل الطلبات للحصول على الطعام والطرود والوجبات السريعة، على الرغم من المخاطر التي تكتنف ذلك.

 

كُتب تحت النصب «مهدى إلى هؤلاء الذين جعلوا العزل الذاتي ممكناً».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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