الامارات | «أطفال الشارقة» تُنمّي مهارات منتسبيها في الذكاء الاصطناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال الشارقة» تُنمّي مهارات منتسبيها في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تقديم العديد من البرامج والأنشطة «عن بُعْد»، بهدف تنمية واستثمار طاقات الأطفال، من مختلف المراكز في مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية.

ففي مسار «العلوم والتكنولوجيا»، يتم تقديم مجموعة من الورش والدورات التدريبية لتنمية قدرات الأطفال، من أبرزها: برنامج «تطبيقات الهواتف الذكية»، الذي هدف إلى إكساب الأطفال مهارات تصميم تطبيقات الهواتف الذكية التي تعمل على نظام الأندرويد، في البرمجة وتصميم تطبيقات صغيرة ومتوسطة، وكذلك أهم الاحتياجات الأساسية لتجهيز بيئة العمل، ومعاينة التطبيق، وإضافة الصورة والصوت، وتنظيم عناصر المشروع من خلال التصميم باستخدام البرمجة، كما تضمنت دورة «البرمجة والذكاء الاصطناعي» استخدام برنامج «الأردوينو»؛ حيث تعرفوا إلى أساسيات البرنامج الذي يُستخدم لعمل المشروعات الذكية؛ وكذلك التسلسل المنطقي، والشروط والحلقات التكرارية للبرمجة، والقطع الإلكترونية التي يمكن استخدامها في إنشاء تجارب الأردوينو.

أما برنامج «سكراتش» «Scratch»، الذي يُعد أحد أنواع برامج البرمجة السهلة والبسيطة الموجهة للطفل، فهدف إلى تنمية الإبداع والابتكار لدى الأطفال، وتعريفهم بأساسيات لغة البرمجة والمفاهيم الجديدة، والكائنات المستخدمة في البرمجة لإنشاء ألعاب وقصص تفاعلية باستخدام الرسومات المتحركة، واللغة البرمجية بصورة مباشرة، في حين هدف برنامج «POWER BI» «المخططات البيانية التفاعلية، الذي يعالج البيانات ويحولها إلى رسوم بيانية بطريقة تفاعلية. كما تضمن المسار مجموعة من الورش في مجال العلوم والرياضيات منها: الإلكترونيات البسيطة، إلى جانب ورش في التجارب العلمية، والافتراضية، في حين تعرفوا إلى مفهوم محاربة التصحر وطرق زراعة البذور والشتلات وتجهيز التربة، واستغلال المساحات؛ إضافة إلى مهارات تدوير العبوات البلاستيكية كأوانٍ للزراعة.

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أما في دورة عبقري الرياضيات (يوسي ماس)، بمختلف المستويات؛ فقد تعرفوا إلى المفهوم العالمي لنظام الحساب الذهني، وطرق الحساب باستخدام آلة «الأباكس» في حل العمليات الحسابية، لتنمية مهاراتهم العقلية والذهنية في العمليات الحسابية بدقة وسرعة عالية، ورفع معدل التركيز لديهم، وتعزيز الثقة بالنفس.

أما ضمن مسار الفنون، فقد تلقى الأطفال مجموعة من الورش الموسيقية، والتي هدفت إلى تنمية الحس الموسيقي لديهم.

كما استمتع الأطفال بتجربة ممارسة الأنشطة الرياضية «عن بُعْد»، حيث تم تنفيذ ورش وتدريبات رياضية مختلفة، فضلاً عن ورش في اللياقة البدنية للحفاظ على صحتهم، وكذلك تحسين كفاءة القلب، والمحافظة على جسم خالٍ من الدهون.

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