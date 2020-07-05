الامارات | «ليوا للرطب» يعلن شروط المسابقات في دورته الـ 16

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليوا للرطب» يعلن شروط المسابقات في دورته الـ 16 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي تفاصيل مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ16، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو الجاري، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وأوضحت الإجراءات الاحترازية المعمول بها ومواعيد المزاينات والمسابقات، لمختلف الأصناف، وقيمة وعدد الجوائز الخاصة بكل فئة، ومعاييرها وشروطها، بالإضافة إلى آلية ومواعيد التسجيل، وتسليم المشاركات.

وقال مدير إدارة المشاريع والتخطيط في اللجنة، عبيد خلفان المزروعي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفع قيمة الجوائز وزيادة فئات مسابقات الرطب والفواكه، ضمن المهرجان، انعكست على عدد الفئات المخصصة لمزارع النخيل والفواكه في دولة الإمارات، ليصل عدد المسابقات إلى 22 مسابقة (11 مزاينة للرطب، وسبع مسابقات للفواكه، ومسابقة أجمل مخرافة، وثلاث مسابقات للمزرعة النموذجية)، وقد خصص لها 283 جائزة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثمانية ملايين و200 ألف درهم.

وأكد المزروعي أن الإضافات الجديدة، التي تضمنت مزاينتي رطب لمزارع منطقة العين (الخلاص والفرض)، ومسابقتين لثمار التين (الأحمر والأصفر)، وزيادة قيمة الجوائز لخمس فئات، قد لاقت ترحيباً كبيراً من المزارعين، مصحوباً بعبارات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها الدائم للمزارعين، حيث تلقت إدارة اللجنة كماً هائلاً من اتصالات المزارعين من مختلف إمارات الدولة للاستفسار عن تفاصيل المسابقات، حيث تم إصدار دليل المشاركة لمهرجان ليوا للرطب، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، الخاصة بحسابات اللجنة. وأكد مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة أن مسابقات المهرجان تنطلق منذ اليوم الأول للمهرجان في 17 الجاري، حيث سيكون خلال يوم المسابقة تسليم المشاركات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً، ويتم بعد ذلك بدء الفرز والتحكيم، وإعلان نتائجها في اليوم الثاني.

وسيشهد اليوم الأول مسابقة مزاينة رطب الدباس، التي خصصت لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ومسابقة أكبر عذج، التي خصصت لها 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 234 ألف درهم، كما تنطلق خلال اليوم الأول مسابقة المزرعة النموذجية ضمن فئاتها الثلاث (لمدن الظفرة)، والتي سيتم إعلان نتائجها آخر يوم بالمهرجان بتاريخ 23 الجاري، وتقدم 15 جائزة (بواقع خمس جوائز لكل فئة) بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و25 ألف درهم.

وسيشهد اليوم الثاني في المهرجان مسابقات المانجو المحلية (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، والمانجو المنوعة (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، والليمون المحلي (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، والليمون المنوع (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم). وفي اليوم الثالث، ستقام مزاينة رطب الخلاص (شوط مفتوح)، وخصصت لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ومزاينة رطب الخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين، وخصصت لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ومسابقة سلة فواكه الدار، وخصصت لها ثلاث جوائز بقيمة 400 ألف درهم، ومسابقة التين الأحمر، وخصصت لها 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم، ومسابقة للتين الأصفر وخصصت لها 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم. كما سيشهد اليوم الرابع مزاينة رطب الخنيزي، وخصصت لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، ومزاينة رطب بومعان، وخصصت لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، ومسابقة أجمل مخرافة رطب (سلة رطب)، وخصصت لها 10 جوائز بقيمة 54 ألفاً و500 درهم. وتقام خلال اليوم الخامس مزاينة رطب الفرض (شوط مفتوح)، وخصصت لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، ومزاينة رطب الفرض المخصصة لمزارع منطقة العين، وخصصت لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، ومزاينة رطب الشيشي، وخصصت لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم. وفي اليوم السادس، تقام مسابقة ليوا لنخبة الرطب، والتي خصصت لها 15 جائزة بقيمة 540 ألف درهم، ويشترط للمشاركة فيها تقديم ما لا يقل عن 15 نوعاً مختلفاً من الرطب، ووزن كل نوع لا يقل عن ثلاثة كيلوغرامات.

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أما اليوم السابع والأخير في المهرجان 23 الجاري، فسيشهد مسابقة الظفرة للنخبة، والتي خصصت لها 15 جائزة بقيمة 725 ألف درهم، ويشترط للمشاركة فيها تقديم ما لا يقل عن 20 نوعاً مختلفاً من الرطب، ووزن كل نوع لا يقل عن ثلاثة كيلوغرامات. ووضعت لجان تحكيم المسابقات، في مهرجان ليوا للرطب، عدداً من المعايير والشروط الخاصة بكل مسابقة، والتي تضمن تحقيق أعلى درجات الدقة خلال عملية التحكيم، وعليها يتم تقييم المنتج المشارك.

تدابير وقائية وإجراءات احترازية

حرصت اللجنة المنظمة على تطبيق كل التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية، على المشاركين واللجان المشرفة، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة والمعنية بمنطقة الظفرة، وفق خطة مشتركة تتضمن إجراء فحوص درجات الحرارة، وتعقيم مركز الاستلام وموقع المهرجان بشكل يومي، وإلزام جميع العاملين والمشاركين بضرورة إبراز نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد، على أن تكون سلبية مع ارتداء كمامات الوجه والقفازات، حسب إرشادات الجهات المختصة، والالتزام بالتباعد بين الأشخاص واللجان المختلفة، مع توفير المواد الصحية ومواد التعقيم المختلفة، والاكتفاء بالتحكيم من قبل مهندسي الإرشاد الزراعي دون كبار السن، واستلام المشاركات من المزارعين، من خلال المركبات مباشرة.

وتم تصميم آلية عمل متكاملة، لضمان أعلى درجات الوقاية والسلامة، حيث تم وضع مسار خاص لمركبات نقل الرطب، يمر بثلاث مراحل يشترط فيها عدم نزول المشارك من المركبة، وبشكل يضمن التباعد بين المشتركين، وسرعة الإجراء.

الإضافات الجديدة لاقت ترحيباً كبيراً من المزارعين.

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