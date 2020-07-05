الامارات | كورنيش أبوظبي.. رياضة في الهواء الطلق

شكرا لقرائتكم خبر عن كورنيش أبوظبي.. رياضة في الهواء الطلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بوعي ومسؤولية.. عادت الحياة مجدداً في كل الأرجاء، بعد فترة من الغياب، اشتاق فيها كثيرون إلى إطلالة عن قرب، والتجول في أرجاء الإمارات الحبيبة التي لا تتوقف عن منح الدهشة للعالم.. هي مساحة حب وبهجة تختصر العالم، وتجمع أناساً من جهات الأرض المختلفة، يسجلون اللحظات السعيدة، والابتسامات التي يرسمها هذا البلد على وجوه أهله وزوّاره. وتلتقط عدسات مصوّري «الإمارات اليوم»، هنا، ملامح من عودة الروح إلى كورنيش العاصمة أبوظبي، والتزام العائدين بالتعليمات، وحفاظهم على التباعد الاجتماعي، لتتواصل مظاهر الحياة، وينتصر جانبها المشرق على أشهر من العزلة، وأيام طويلة قضاها البشر بين أربعة جدران. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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