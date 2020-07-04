ترند الحلو.. طريقة عمل قالب الجالاكسي

مطبخ
كتب: هن -
10:59 م | السبت 04 يوليو 2020
حلوى جديدة منتشرة في مختلف مجموعات الطعام على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عرفت بـ"قالب جالاكسي"، عبارة عن طبقة موس لا تدخل الفرن، وشوكولاتة وبسكويت.
المقادير
شوكولاتة جالاكسي أو أي نوع سادة.
2 كيس لبن بودرة صغير.
1/2 علبة لبن مكثف ومحلي.
2 كيس كريم شانتيه.
8 مكعبات جبنة كيري.
2 باكو بسكويت أوريو.
2 باكو بسكويت سادة.
لبن بارد.
قالب سليكون.
طريقة التحضير
تذاب الشوكولاتة في حمام ماء سخن ويغطى القالب السليكون بالشوكولاتة من الداخل بالفرشاء، بحيث يغلف القالب كله.
يدخل القالب الفريزر لمدة 10 دقائق.
يخلط اللبن البودر، واللبن المكثف المحلي، والكريم شانتيه، والجبن الكيري، بالمضرب جيدا.
تضاف قطع بسكويت الأوريو، ويقلب الخليط ويوضع في قالب السليكون على الشوكولاتة.
يدخل الفريزر لمدة نصف ساعة.
يغمس البسكويت في اللبن البارد، ثم تضاف شوكولاتة سايحة، لتغطى بها الوجه كله، وتدخل الفريزر لمدة ساعة.
تقلب بحذر حتى لا تنكسر الشوكولاتة، تقطع وتقدم.
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