بعد تحرش شاب بـ100 فتاة.. إنجي وجدان: 90% من المصريات تعرضن للتحرش

علاقات و مجتمع

علقت الفنانة الشابة، إنجي وجدان على واقعة الشاب المتهم بالتحرش والاغتصاب، طالب الجامعة الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت "وجدان" بمقطع فيديو، وجهت من خلاله رسائل لأهالي المغتصب والضحايا، قائلة: "لازم الأهل، أهل المغتصب أو المتحرش يعلموا ولادهم أن مينفعش ياخدوا حاجة مش بتاعتهم ولا يمدوا أيديهم عليها طالما مش من حقه".

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وتابعت: "أما أهالي البنات وهم الضحايا لازم تعلموهم أنكم صحابهم وأنهم ضحايا وليهم حق وليهم ضهر، ميخافوش ويحكوا وتقفوا جنبهم".

مستطردة: "حاسبوهم بعد كدة عملوا كدة ليه لو غلطانين لكن لازم الأول نبص على حقهم، كل البنات اتعرضت لأشكال من التحرش، 90% من المصريات اتعرضوا للتحرش".

ومؤخرا، تصدر اسم المتحرش "أ. ز"، قائمة "تريندات" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ومنها إلى باقي منصات السوشيال ميديا، التي تحدثت من خلاله، عدد من الفتيات، يزعمن تعرضهن للتحرش ومحاولة ابتزاز من الشاب الذي كان طالبًا في الجامعة الأمريكية، بحسب زعمهن.

وفي البداية تداول اسم الشاب، بعدما تحدثت فتيات عن تجربتهن معه، إذ زعمن بأن عدد ضحاياه من التحرش الجنسي، وصل إلى 100 فتاة، بالإضافة إلى زعمهن بأنه اغتصب فتاة صغيرة، لم يتعدى عمرها الـ14 عامًا.

وروت إحدى الفتيات عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلة "إن الشاب تحرش بأكثر من 100 فتاة، منذ حوالي 5 سنوات، كما أنه تم فصله من إحدى مدارس مدينة الدوحة في قطر، بسبب مشاهدته لأحد المواقع الإباحية"، حسب قولها.