حفيد مبارك يعلق على واقعة التحرش: لو مش قد التربية متخلفش

علاقات و مجتمع

وجه عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رسالة عن احترام المرأة وتجريم التحرش، بالتزامن مع اتهام شاب بالتحرش والاعتداء جنسيا على 100 فتاة.

وقال "عمر"، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: "التربية مسؤولية.. لو مش قد التربية متخلفش"، مضيفا: "علشان نطلع أجيال سوية ونتخلص من التحرش في مجتمعنا من الجذور، لازم نبدأ من مرحلة الطفولة".

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وأشار حفيد الرئيس الراحل إلى ضرورة تربية الأبناء على تقدير المرأة، موضحا: "لابد من تعليم الأطفال أن احترام المرأة لا يقل عن احترام الرجل.. وأن التحرش جريمة".

وأرفق صورة، تتضمن مسح جملة "يجب عليك حماية بناتك"، واستبدالها بجملة "يجب عليك تربية أبنائك".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 2300 تسجيل إعجاب، مئات التعليقات التي أثنت على المحتوى المُجرِم للتحرش.