بعد "عودة الحياة".. 15 نصيحة لا تنساها للحفاظ على صحتك من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مع انتهاء حظر التجوال، وعودة الحياة إلى طبيعتها في الشوارع المصرية، بعد قرار الحكومة في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، يبقى التأكيد على العديد من النصائح التي يجب الالتزام بها وتطبيقها للحفاظ على الصحة العامة وتفادي خطر الإصابة بالوباء، وهي كالتالي:

- لا تنسَ الكمامة

من المهم ارتداء قناع للوجه عند الخروج في الأماكن العامة لمنع انتقال الفيروس، وفق ما نقل موقع "eat this".

- الاهتمام بغسيل الكمامة القماش

إذا كنت تستخدم أقنعة وجه من القماش، فتأكد من غسلها بعد كل استخدام.

- لا تتواجد في التجمعات الكبيرة

التجمعات الكبيرة، كانت مسؤولة عن زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا، في أمريكا على سبيل المثال تجمع حزب واحد من 100 إلى 150 شخصًا أدى إلى 29 إصابة. وفي شمال تكساس أدى حفل عيد ميلاد شارك فيه 25 شخصا إلى إصابة 18 فردًا بالعائلة.

- لا تتجاهل غسل اليدين

تذكر أن غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، هو أحد أفضل الطرق لتجنب الإصابة بالفيروس، قد تكون سئمت من ذلك، ولكن من المهم الاستمرار. اغسل بشكل متكرر.

- لا تتجاهل قواعد الحجر الصحي أبدًا

إذا كنت مسافرًا، كن على دراية بأنك قد تكون عرضة للحجر الصحي لمدة 14 يوما، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

- الاهتمام بقواعد التباعد الاجتماعي

حتى عندما تكون في الخارج، ارتدِ قناعًا واستمر في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. يوصي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالبقاء على بعد متر من الأشخاص.

- اهتم بالرعاية الطبية اللازمة

لا يعد الخوف من الفيروس التاجي سببًا للتضحية بصحتك العامة من خلال تجنب الفحوصات اللازمة والرعاية الطبية المستمرة.

Advertisements

- لا تلمس وجهك

قد تؤدي حرارة الصيف إلى حكة العينين أو مسح الحاجب المتعرق بيديك، لكن لا تنس أن لمس العين والأنف والفم هو أحد أسهل الطرق لنقل الجراثيم مثل فيروس كورونا.

- لا تعتقد أن الشباب محصن

لا تعتقد أن الشباب أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ففي ولاية واشنطن كان 2 من بين 3 أشخاص أصيبوا بالمرض أقل من 29 عامًا. وفي فلوريدا، انخفض متوسط عمر المصابين من 65 عاما في مارس إلى 37 في يونيو.

- لا تخرج أبدًا إذا شعرت بالمرض

إذا كنت تعاني من أي من أعراض لفيروسات كورونا، فمن الضروري البقاء في المنزل لتجنب إصابة الآخرين.

- لا تقم برحلات غير مهمة

بلا شك فإن السفر يشكل خطرا للإصابة بكورونا، ولكن من الجيد أيضًا تحديد عدد رحلاتك اليومية الضرورية، على سبيل المثال هل يجب عليك الذهاب إلى متجر البقالة مرتين أسبوعيًا، أم يمكن أن تكون مرة واحدة، أم يمكنك استخدام خدمة توصيل بدلاً من ذلك؟

- لا ترتدي قناعك بشكل خاطئ

تأكد من أن قناع الوجه يغطي أنفك وفمك، إذا رأيت أشخاصًا في الأماكن العامة يرتدون أقنعتهم تحت أنوفهم، فابتعد عنهم ولا تفعل ذلك.

- لا تستسلم لإرهاق الفيروسات

من المهم أن تظل متيقظًا ومطلعاً على الإرشادات التي تخص انتشار كورونا، ولكن لتجنب الإرهاق، قلل من مشاهدة للأخبار المتعلقة بـ COVID.

- لا تصافح أحدا باليد

أعلن أنتوني فوسي عضو رئيسي في فريق الاستجابة للفيروس التاجي، أن "المصافحة باليد ماتت" في هذا العام، استخدم بدلا منها إشارة الترحيب عن بعد

اقرأ أيضا:احنا أقوى من كورونا