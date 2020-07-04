أهمها المأكولات البحرية.. أطعمة مفيدة لترطيب الجسم وتقوية المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

مع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الكثير عن الخضروات والفواكه المنعشة التي تساهم في ترطيب الجسم ومقاومة الحر، وفي نفس الوقت لا تزيد الوزن، وظل جائحة كورونا تكتمل المعادلة مع الأطعمة المفيدة لتقوية المناعة.

وللتعرف على الأطعمة التي تحقق تلك المعادلة وتساهم في ترطيب الجسم، وتقوية المناعة، ولاتزيد الوزن.

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