"متسكتيش".. نصائح مهمة عليك اتباعها عند التعرض للاعتداء الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كنت- سيد متولي

أصبحت ظاهرة الاعتداء الجنسي والتحرش، أزمة تؤرق المجتمع بعد انتشارها في الشوارع، أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يستعرض لكم "الخليج 365" دليلك الشامل للتعامل مع الاعتداء الجنسي.

كشفت إيمان عبدالله، استشاري نفسي، لـ"الخليج 365"، أن الاعتداءات الجنسية زادت في الفترة الأخيرة، خاصة أن الشباب يعتقدوا أن ذلك نوعا من "الرجولة" وفرض السيطرة، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي نشرت الأمر، لأنه قد يكون من الصعب التعرف على الشخص المتحرش إلكترونيا، وبالتالي يتصرف كما يحلو له إضافة إلى أن بعض الآباء لا يقوموا بيتربية أبناءهم على الوازع الديني بشكل سليم منذ الطفولة.

أضافت "إيمان": أن " التربية الذكورة لبعض الأشخاص جعلت الولد مع إخواته يعاملهم وكأنهم خادمات، ويريد ممارسة هذا السلوك مع بنت خارج محيط أسرته، ويصبح فيها نوعا من العدوانية والتحرش، مما يسفر عن شخصية مضطربة غير سوية، وهذا يرجع لأسباب عديدة منها مشاهده المواقع الإباحية، حيث يريد الشاب أن يفعل ما يشاهده، وعلى الأسرة مراقبته الأمر.

وقدمت الأخصائية النفسية عدة نصائح لمحاربة ظاهرة الاعتداء الجنسية والتحرش، أبرزها تربية أولادنا بشكل سوي أخلاقي، وتنظيم أوقاتهم ومراقبتهم، كما أشارت إلى ضرورة ممارسة الرياضة، والحرص على القراءة، مع مد الشباب بالثقافة الجنسية من قبل الأمهات والآباء، حتى لا يكون لديهم سلوك مضطرب.

أكدت الدكتورة إيمان، "يجب على كل من تعرض للتحرش أن يبلغ والديه بما حدث، وأن يكون هناك حوار أسري بناء بين الأم وابنتها والأب وابنه لعلاج الأزمة".

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وبالنسبة للفتيات في سن المراهقة، وتعرضهم للتحرش الالكتروني، أضافت: "من حق الفتيات إنشاء صفحة على فيس بوك، وحالة التحرش بها عليها الإبلاغ فورا، عبر مواقع التواصل، لأن هذا الأمر سيجعل المتحرش يفكر جيدا، قبل فعل ذلك، يجب على الفتاة أن تعبر عن شخصيتها في المجتمع، وتدافع عن نفسها وحقوقها، وعلى الشباب ممارسة رياضة وتقوية الهوية بدلا من الجلوس على مواقع التواصل لساعات طويلة.

وتقول الدكتورة سحر طلعت، أخصائي علم النفس، إنه على الأم الشرح لابنتها معنى التحرش، ولا تخجل من ذلك، وأن توضح لها بأن أي امرأة معرضه لذلك.

وأضافت سحر طلعت "يجب أن يرسخ في ذهن الفتيات أنه لا علاقة للملابس أو الشكل بأسباب التحرش، وأنه من المحتمل أن تتعرض للتحرش بغض النظر عن كل ذلك.. على الفتاة أن تكون مؤهلة للتعامل مع المتحرش بناء علي الشخصية التي أمامها، وإما أن تتفادى المتحرش إن أمكن، أو تقرر مواجهته بالطريقة المناسبة مثل الضرب بحقيبة اليد، أو تعلم بعض حركات الدفاع عن النفس".

من جانبها، كشفت جواهر الطاهر، محامية متخصصة في شئون المرأة، لـ"الخليج 365"، الإجراءات التي يجب على الفتاة اتخاذها حال تعضه للتحرش، وهي التوجه لأقرب قسم شرطة تابع لها للتبليغ عن الأمر، أما إذا تعرضت لاغتصاب، فعليها إجراء الكشف خلال 48 ساعة.

أضافت: "إذا كان التحرش الكترونيا عبر "فيس بوك"، يجب إبلاغ مباحت الإنترنت، التي ستقوم بالوصول للشخص المتحرش، حتى إذا قام بغلق حسابه، عن طريق التتبع".

وتتلقى الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، شكاوى التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عن طريق أرقام الهواتف المحمولة "0112697722، 0112677333، 0112697744" والشكاوى المكتوبة على فاكس "27927189".