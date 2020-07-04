أجمل موديلات فساتين سوداء موضة 2020 بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يوليو 2020 10:43 مساءً - أدرجت عروض الأزياء الجاهزة مجموعة من تصميمات فساتين باللون الأسود، تميّزت بالطبعات والتطريزات الفخمة.

"الخليج 365" نستعرض لكِ أجمل موديلات فساتين باللون الأسود بحسب شكل الجسم ربيع وصيف 2020 لتواكبي بها آخر صيحات الموضة العالمية.



تابعي المزيد: موضة الفساتين السوداء وطرق تنسيقها



فساتين سوداء مطرزة شفافة موضة 2020





ELIE TAHARI





بالنظر إلى مجموعات ربيع وصيف 2020 لاحظنا سطوع نجم الفساتين السوداء الشفافة المطرزة، تألقت عارضة إيلي تهاري Elie Tahari بفستان حمالات مصمم ببطانة بيضاء نسق مع توب أسود بياقة عالية، بينما أطلت عارضة إيلي صعب بفستان سهرة بنصف أكمام مغلف بالكامل بالتطريز اللامع، استعيني بهذه الموديلات لتزيدي من طولك.





Advertisements





فساتين سوداء مطرزة ومطبعة منفوشة

DENNIS BASSO





كالعادة حافظت فساتين السهرة المنفوشة على مكانها ضمن لائحة الإتجاهات الدارجة، أحببنا فستان دينيس باسو Dennis Basso المزدان بالكامل بتطريز أبيض والفستان الدانتيل من تصميم ليلا روز Lela Rose، تساعد هذه الموديلات في إخفاء عيوب القوام كمثري الشكل.



تابعي المزيد:موديلات فساتين سهرة سوداء تخفي عيوب الجسم











فساتين سوداء طبقات موضة 2020



JEENY PACKHAM













لا تزال موضة الفساتين الطبقات مستحوذه على اهتمام المصممين، قدمت ماركة جيني بيكهام Jenny Packham بفستان بأكمام نافرة مزين بالترتر اللامع اعتمديه لتبرزي عرض كتفيكِ اذا كنتِ نحيلة الجسم، كما نرشح لكِ الفستان المغطى بالأهداب على هيئة طبقات من توقيع كريستيان سيريانو Christian Siriano.









فساتين سهرة سوداء مستقيمة القصة





DRIES VAN NOTEN







يبدو أن الفساتين مستقيمة القصة هى نجمة الموسم بلا منازع حيث طغت على مجموعات أشهر الدور العالمية، قدمت ماركة N°21 فستان طويل الكمين مزين بفيونكه كبيرة من الترتر، كما أعجبنا فستان Dries Van Noten الذي تميز بالأكمام الطويلة والتطريز الذهبي الفاخر على أحد الكتفين، تناسب هذه الموديلات صاحبات القوام النحيف وتزيد من طول القصيرات.

تابعي المزيد:فساتين سوداء على طريقة مايا دياب الجذابة