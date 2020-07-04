أزياء تخفي البطن البارز من وحي الفاشينيستا المحجبات

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يوليو 2020 10:43 مساءً - تسعى المحجبات الى الظهور بأحلى حلّة في مختلف الأوقات، وتختار اطلالات نخفي عيوب الجسم المزعجة وفي مقدمتها منطقة البطن البارز.
شاهدي طريقة تنسيق ملابس محجبات 2020 بطرق تساعد في إخفاء بروز البطن، من وحي الفاشينيستا المحجبات .
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التونيك الطويل الواسع يخفي عيوب الجسم
يعتبر التونيك الطويل الواسع من أساسيات خزانة المحجبة نظرًا لقصته المحتشمة التي تخفي جزء كبير من تفاصيل الجسم وبالتالي تخفي عيوبه وأهمها البطن البارز، اختاري تونيك أحمر عالي الخصر يتسع من أسفل الصدر ونسقيه مع بنطال أبيض واسع وصندال أبيض على غرار الفاشينيستا سحر فؤاد.
انتشرت موضة التونيكات الواسعة القصيرة من الأمام High low، اعتمدي تونيك أبيض مع بنطال جينز من اللون عينه لتزيدي من طولك واعتمري طرحة شيفون بإحدى النغمات الترابية.
الفساتين عالية الخصر الواسعة
يملك الفستان الواسع بقصة الـ A line سحرًا لا يقاوم بفضل تصميمه الفضفاض والمريح كما أنه يناسب كافة أشكال القامات ويساعد في إخفاء العيوب مثل البطن البارز، نسقي هذا الستايل مع صندال بلاتفورم وتممي أناقتك بحقيبة دلو مزودة بحزام طويل.
الفساتين الملتفه حول الجسم موضة الموسم
لا تزال الفساتين الملتفه حول الجسم Wrap dresses مستحوذه على اهتمام المصممين، اختارت الفاشينيستا المحجبات الفساتين القصيرة ونسقتها مع بنطال واسعة، هذا اللوك يساعد كثيرًا في تشتيت النظر عن منطقة الخصر الممتلئ.
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القميص المخطط الواسع يخفي البطن
برزت هذا العام صيحة القمصان الواسعة المخططة، تساهم هذه الموديلات في إخفاء منطقة الخصر والبطن الممتلئة كما تساعد في إطالة القامة، لتحصلي على النتيجة المرجوة جربي تنسيق قميص أبيض مخطط بالأزرق مع بنطال أبيض مستقيم القصة وانتعلي صندال شفاف بكعب عريض وزيني رأسك بطرحة بيضاء.
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