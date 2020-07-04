للمحجبات.. استوحي خياراتك الرسمية للعمل من وحي رنيم غسان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يوليو 2020 10:43 مساءً - تهتم الفتيات، بمختلف أعمارهن وشخصياتهن، بالظهور دومًا بإطلالات متميزة وأنيقة، ولاختيار الفتيات المحجبات دومًا بالظهور بإطلالة محتشمة ومرنة لتناسب أجواء العمل، فقد جمعنا لكُنّ من وحي البلوجر رنيم غسان عدة خيارات رسمية مناسبة للعمل؛ للظهور بإطلالة عصرية ومناسبة للشابات.

خيارات البليزر بأسلوب حيادي محتشم

بليزر

تحب الكثيرات من النساء اختيار البليزر في تنسيقاتهن الرسمية، وعن رنيم غسان؛ فقد اختارت بليزر بنيًّا مع بلوزة بيضاء وبنطال أسود؛ لإطلالة شبابية، وأطلّت ببليزر أسود مع تيشيرت رمادي وبنطال جينز؛ لخيار أنثوي بسيط، وارتدت بنطالًا من الجينز مع بليزر أبيض بكاروهات سوداء؛ لأسلوب مميز، وتألقت بالجينز الأزرق مع بليزر أسود وبلوزة رمادية بسيطة.

تابعي المزيد:موديلات قمصان صيفية طويلة للمحجبات من وحي مُدونات الموضة

إطلالات شبابية بأسلوب رسمي

إطلالات شبابية

للإطلالات الشبابية المكونة من القطع البسيطة المناسبة للإطلالات الرسمية، يمكن للبلوجر رنيم غسان أن تلهمكن بإطلالتها ببنطال بنفسجي داكن مع بلوزة بنفسجية بدرجة فاتحة من البنفسجي؛ لمظهر أنثوي، واختيارها لتنورة بليسيه واسعة مزينة بالنقوش الملونة مع بلوزة بيضاء مصممة بأكمام منفوخة ومرفوعة؛ لإطلالة صيفية مذهلة، وتنسيقها لقميص كاروهات مع بنطال من الجينز الأزرق؛ لزيّ شبابي بسيط، أو تزيّنها بقميص أبيض واسع ومحتشم مع بنطال أسود ضيق.

تابعي المزيد:فساتين بنقشة الورود للمحجبات موضة هذا الموسم

Advertisements

تنسيقات المعاطف بطرق عصرية في العمل

تنسيقات المعاطف

اعتمدت رنيم غسان عدة خيارات بالبليزر والمعاطف المتنوعة بأساليب عصرية، ومنها نسقت البليزر البرتقالي مع بنطال وبلوزة باللون الأبيض؛ لمظهر عصري، وظهرت ببنطال برتقالي واسع مع بلوزة بيضاء ومعطف جينز، وتأنقت بمعطف جينز باللون الأسود مع بلوزة وبنطال بكاروهات اللونين الأسود والأبيض؛ لإطلالة محايدة.

تابعي المزيد:خيارات أنيقة للمحجبات من وحي سهر عاشور

نصائح للمحجبات عند اختيار الأزياء الرسمية

نصائح للمحجبات

لا شك أن كل فتاة تحتاج إلى التنويع في إطلالتها من وقت لآخر، ولا سيّما في العمل والمناسبات الرسمية، وإليكِ فيما يلي القواعدَ التي يُفَضَّل اتباعها للظهور بإطلالة متكاملة: يجب مراعاة وقت المناسبة؛ لكي تستطيعي اختيار ألوان قِطَعِكِ، فيفضل أن تتجهي إلى الألوان الفاتحة إذا كان الحدث في الفترة الصباحية، وإذا كان الحدث في فترة المساء؛ فهنا يمكنكِ الاتجاه إلى الألوان الداكنة أو الدرجات الداكنة من ألوانك المفضلة، ويمكنكِ اختيار البليزر بأشكاله، حيث يُعَدُّ من قطع الأزياء المميزة، التي لا يمكن الاستغناء عنها في الملابس الرسمية، ويمكنكِ تنسيقه مع بنطال الجينز أو البنطلونات المصممة من القماش بستايل واسع أو ضيق بالألوان المحايدة أو المريحة للنظر، ويجب أن تتذكري أن من صيحات الموضة مؤخرًا كسرَ القواعد المتعارف عليها؛ فيمكنكِ تنسيق الألوان كما يحلو لك، ولكن راعي دائمًا تناسق الألوان، والمزج بين الألوان الداكنة والفاتحة، مع مراعاة القطع المناسبة للعمل، ويجب أن تتجنبي القطع اللامعة أو المزينة بلمعة، أو التنانير المنفوشة، وغيرها من الأزياء التي قد تُظهرك بإطلالة غريبة ولافتة.