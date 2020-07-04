هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي يقعان في حب اللون الأحمر (صورة)

لايف ستايل
شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها تجمعها بدانيا البنهاوي، زوجة كريم فهمي شقيق زوجها.
وظهرت "هنا" برفقة زوجة الفنان كريم فهمي، وهما ترتديان ملابس ذات اللون الأحمر، إذ اختارت "دانيا" فستان باللون الأحمر، بينما ارتدت "هنا" تيشرتا يحمل اللون ذاته، معلقة على الصورة: "في حب اللون الأحمر".
وتفاعل مع الصورة العديد من المتابعين بتعليقات كان منها: "قمرات والله"، "قمرين ما شاء الله"، "أنا حبيت الأحمر خلاص".
ويذكر أن الفنانة هنا الزاهد، شاركت مع الفنان محمود حميدة في فيلم "الغسالة"، المنتظر عرضه قريبًا، ويشاركهما بيومي فؤاد، أحمد فتحي.
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