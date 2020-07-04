مهنياً: تنذرك الكواكب بأن الشهر لن يكون سهلاً فكوكبان في برج السرطان في مربع مع برجك وعودة زحل الى مواجهة برجك من الجدي في مربع آخر مع المشتري وبلوتون بالاضافة الى عامل الخسوف في الجدي كلها طوالع فلكية تشير الى خلافات عائلية ومهنية بالإضافة الى الضغوط الخارجية التي تتطلب منك تركيزاً ووقتتً واهتماما. الامر الذي قد يشكل أزمة مع نواحي أخرى من حياتك. قد تشتد أزمة تحمل إليك صراعاً ومواجهات وإحباطاً وعجزاً عن السيطرة على الاوضاع.بالاضافة الى انتقال المريخ الى الحمل استثنائيا لغاية اخر السنة ما يجعلك تواجه احداثا لم تتوقعها وتسبب لك بعض الازمات والمتاعب فتصارع الرياح وتقف في مواجهة الجميع وتعمل المستحيل لبلوغ أهدافك. لكن عليك ان تسارع الى ترتيب أوراقك ولا تهمل ملفاتك. تحتاج الى خبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة فلا تبق وحيداً ولا تتقوقع. شارك في كل النشاطات وبادر الى تصحيح الأخطاء. تقدم على خطوة جريئة في الجزء الثاني من الشهر ويكون رأيك مهماً وحضورك لافتاً.

عاطفيا:ً عودة كوكب الزهرة كوكبك الاساسي الى مساره الطبيعي في برج الجوزاء الصديق يجعل الأجواء مفعمة بالرومانسية وسيكون لسانك طليقاً في المغازلة وإعطاء الإطراءات، كذلك ستجد أنك قادر على إيجاد تسويات وحلول ذكية ترضي الحبيب. قد تعاود اللقاء بشخص يأتي من بعيد، أو تتلقى اتصالاً غير منتظر، ينير أمامك الدرب. تزدهر الأوضاع العاطفية فتسعد من حولك وتنثر الحب أينما حللت. إذا قوبلت بتمنّع من قبل من يهتف إليه قلبك فلن تستسلم وتيأس، بل تسعى جاهداً لكسب قلبه وتتصرّف بطريقة عاقلة ومدروسة حتى تبلغ أهدافك. أما إذا كنت عازباً تتحمس للخروج للقاء الآخرين وتنغمس في حياة اجتماعية أملاً منك في لقاء رومانسي..

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