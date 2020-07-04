مهنياً :تدخل دورة فلكية اكثر ايجابية من سابقتها وتنطلق نحو نشاطات مميزة في الجو صفاء وارتياح وحماسة فانت تتمتع بنظرة ثاقبة على استباق الأحداث وتدارك الأمور وبالتالي ستنشط التحركات الساعية للتقرب منك وذلك على مختلف الأصعدة. مع وجود الشمس في السرطان الى جانب عطارد بالاضافة الى انتقال المريخ الى الحمل فيطيب المناخ الفلكي وتتعاطف مع الاخرين اكثر من السابق وتستفيد اجتماعيا من بعض الانماط الجديدة تتألق وتفرح لتطوّر الأمور فهي ستسير بشكل جميل ومرض جداً ما يجعلك تتمتع بحيويّة ممتازة وإرادة على النجاح، ولو أنّ هذا النجاح قد يثير بعض الحساسيات والأحقاد والشرّ الكامن في بعض النفوس. فأنت معرض لمواجهات الطرف الآخر وتحديداته، يحالفك الحظ في العمل، وقد تحصل على ترقية أو على شروط أفضل تطمئنك. تلمس تقدماً في نوعية عطائك وفي كثرة الفرص الحظوظ. ستكون إنجازاتك مدعاة فخر واعتزاز لكن ليس بفضل الحظ والفرج بل بفضل جهودك المتواصلة والمساعي الحيثية. قد تشكو بين الحين والآخر من عدم تفهّم البعض لمطالبك، لكنك ستنجح في عقد صداقات وتحالفات جديدة، وتعميق العلاقات مع محيطك.

عاطفياً: إنه شهر دافىء ومطمئن تظهر خلاله فرص المصالحة والتلاقي استثنائي بحظوظه رومانسي بامتياز مصالحة مغازلة .ان عودة الزهرة الى سيره المباشر في الجوزاء يجعلك تتمتع بجاذبية كبيرة وبمحبة الناس والمحيط جاهد واسع للتفاهم مع الحبيب فالظروف إيجابية ولا يجوز إضاعة الوقت الثمين. إبحث عن التقارب فهو سهل جداً ، وقد تكون النتائج أفضل مما كنت تتوقّع. تظهر في احلى حلاتك تلفت الأنظار وتكون محط الاهتمام وهذا أمر رائع للعازب والمرتبط . كما يكون للحب مكان مميز بين القلوب. ومن يدري فقد تلتقي شريك الحياة خلال رحلة أو في ورشة عمل.

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